Legendárna Tina Turner oslávi 80. narodeniny

Tina Turner, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 26. novembra (TASR) – Legendárna americko-švajčiarska speváčka a herečka Tina Turner oslávi 80. narodeniny. Narodila sa 26. novembra 1939 ako tretia dcéra Zelme a Floydovi Bullockovcom v meste Nutbush, štáte Tennessee. Keď v priebehu druhej svetovej vojny pracovali obaja rodičia vo vojenskom priemysle, dievčatá vyrastali u starých rodičov. Po skončení vojny sa s rodičmi presťahovali do Knoxville. Po dvoch rokoch sa vrátili do Nutbush, kde Anna Mae Bullock, tak znie jej civilné meno, vychodila základnú školu.Prvé spevácke skúsenosti získala malá Anna pri vystúpeniach v cirkevnom zbore v baptistickom kostole, neskôr aj pri školských speváckych súťažiach. Keď sa rodičia rozišli, matka sa s Annou a staršou sestrou Alline presťahovali do Saint Louis. Pri jednej z návštev hudobného klubu dostala možnosť zaspievať skladbu You Know I Love You z repertoáru B. B. Kinga. Tam sa aj spoznala s Ikeom Turnerom a začala vystupovať s jeho skupinou Rhytm Of King. V roku 1958 pod menom Little Ann nahrala prvý singel Boxtop. Hudba ich zbližovala, v roku 1958 sa zobrali a Anna si na partnerov návrh dala umelecké meno Tina Turner. Od októbra 1960 vystupovali pod názvom Ike & Tina Turner Revue. Prvý veľký úspech si získali v októbri 1966 so skladbou River Deep, Mountain High. Tá sa stala hitom doma v Spojených štátoch aj na Britských ostrovoch.V závere 60. rokov už boli Ike a Tina známou dvojicou, vystúpili na festivale v Newporte, pri americkom turné skupiny Rolling Stones v novembri 1969 jej robili predskupinu. V roku 1973 nahrala Tina skladbu Nutbush City Limits, ktorú venovala svojmu rodnému mestu Nutbush. Na rozdiel od koncertného pódia to doma manželom spolu nevychádzalo. K definitívnemu rozchodu došlo v roku 1976, uprostred turné si Tina v Dallase zbalila kufre a bez jediného dolára vo vrecku odišla na letisko. Vďaka známym si zohnala peniaze na letenku domov a šesť mesiacov nevychádzala zo svojho domu.Pri rozvode sa zriekla všetkého majetku a akýchkoľvek finančných nárokov. Spolu so štyrmi synmi sa ocitla na ulici bez dolára. Prežili vďaka podpore priateľov, potom založila skupinu a vystupovala v kluboch. Bola neustále na cestách, doma aj v Európe. Dve vystúpenia za noc, šesťkrát v týždni. Starí priatelia však nezabudli, Rolling Stones ju niekoľkokrát pozvali na spoločné vystúpenie. Bola dokonca prvou ženou, ktorá spievala na javisku duet s Mickom Jaggerom.V decembri 1983 mala Tina prvý sólový hit Let's Stay Together. Na konci roka 1979 sa zoznámila s mladým austrálskym promotérom Rogerom Daviesom. Ten sa snažil presadiť v americkom hudobnom biznise. Tina bola síce známou, ale v tom čase mala dlh skoro pol milióna dolárov. Opäť pomohli Rolling Stones a Tina so svojou kapelou im robila predskupinu na americkom turné v roku 1981. Ešte v decembri 1981 vystupuje na koncerte Roda Stewarta v hale Forum v Los Angeles, ktorý sa prostredníctvom družice prenášal do celého sveta.Záujem o Tinu Turner brzdila stále negatívna povesť jej bývalého manžela. V roku 1983 prelomila aj túto bariéru, vystupovala v Las Vegas, New Yorku, dobrú reklamu jej urobil aj spevák David Bowie. V marci 1984 odštartovala Tina britské turné. Definitívny úspech si získala albumom Private Dancer z júla 1984, ktorého predaj prevýšil sumu desať miliónov kópií. Mesiac na to už bola na turné s ďalším úspešným umelcom, spevákom Lionelom Richiem. Ich spoločný duet What's Love Got To Do viedol tri týždne americkú hitparádu v septembri 1984. Vo februári 1985 získala Tina Turner svoju prvú Grammy za album Private Dancer.Po úspechu tohto albumu vydala ďalšie dve výborné platne Break Everly Rule v septembri 1986 a Foreign Affair v septembri 1989. V roku 1985 sa objavila filmovom plátne v snímke Mad Max v úlohe tety Entity. Do konca roka 1989 mala v singlovej hitparáde už 12 skladieb a v rebríčku albumov desiatku platní.Jej úspešná dráha pokračovala aj v 90. rokoch, v roku 1995 mala úspech pieseň Goldeneye, titulná skladba z bondovského filmu. V lete roku 2001 vyhlásila, že jej európske turné je posledným. Posledným preto, že chce, aby si ju fanúšikovia pamätali v príjemnom vydaní. Fanúšikovia si ju však vypýtali znova na scénu.V roku 2008 sa“ s veľkým úspechom na pódiá vrátila. Prvý októbrový deň začala koncertom v americkom Kansas City Tina! 50th Anniversary Tour, ktoré ukončila 5. mája 2009 v anglickom Sheffielde. Absolvovala 90 koncertov, ktoré navštívilo 1.163.264 divákov a zárobok predstavoval viac ako 130 miliónov dolárov. Na svojom konte má desať štúdiových, šesť kompilačných a tri koncertné albumy, ich celosvetový predaj presiahol 200 miliónov kópií. Na svojom konte má 12 cien Grammy, 12. dostala v roku 2018 za celoživotné dielo.V 80. rokoch sa v Nemecku zoznámila s Erwinom Bachom. Po dlhoročnej známosti s týmto o 27 rokov mladším producentom sa v júli 2013 vo švajčiarskom Zürichu vzali. Pár mesiacov predtým získala Tina švajčiarske občianstvo. Prekonala vážnu chorobu, ktorou bol zlyhávanie obličiek. Zachránil ju manžel, keď jej daroval jednu obličku. Dnes žijú vo švajčiarskom Küsnacht pri Zürišskom jazere.