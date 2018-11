Inšpirujte sa silou mentorov

Ponúka v nej stručné taktické rady do života od ďalšej stovky najvýznamnejších svetových osobností z oblasti podnikania, investícií, zábavy, umenia, športu, ale aj takých špecifických odvetví duševného športu, ako je poker a šach.

Stručné návody ikonických mentorov vám pomôžu nájsť odpoveď na najnaliehavejšie otázky, ktoré vás trápia, dosiahnuť mimoriadne výsledky a zmeniť váš život. Bez ohľadu na to, aké výzvy či prekážky pred vami stoja, alebo aké sú šance, ktorých by ste sa mali chopiť, v tejto knihe nájde každý niečo, čo mu pomôže posunúť sa ďalej.

Tim Ferriss napísal jedenásť základných otázok a zostavil zoznam vysnívaných osobností, ktorým potom poslal otázky. Výsledkom ich mailovej korešpondencie je kniha Sila mentorov .

Tim Ferriss je autorom bestsellerov Štvorhodinový pracovný týždeň, Nástroje titanov, The 4-Hour Body ,The 4-Hour Chef. Dostal sa do rebríčka „Najinovatívnejších obchodníkov“ Fast Company a stal sa jedným z prvých investorov či poradcov Uberu, Facebooku, Twitteru, Alibabu a i. Noviny The Observer a ďalšie médiá ho nazvali „Oprah audia“ vďaka vplyvu jeho podcastu Tim Ferriss Show, ktorý prevýšil 200 miliónov stiahnutí.

V novinke Sila mentorov sa tiež dočítate:

o technikách meditácie a bdelosti od Davida Lyncha, Jimmyho Fallona, Sharon Salzbergovej, Ricka Rubina, Richy Chadhovej, Sarah Elizabeth Lewisovej a ďalších,

o stredoškolskej prehre, ktorá motivovala herca Terryho Crewsa po celý zvyšok života... a aké ponaučenie si z nej môžete vziať,

prečo kurátor TEDu Chris Anderson považuje radu „Choďte za svojou vášňou“ za otrasnú,

prečo renomovaná dizajnérka Debbie Millmanová verí v účinky terapie, ale nie v rovnováhu medzi osobným a pracovným životom,

aké nové presvedčenia, správania a zvyky za posledných päť rokov najviac pomohli ikonám kryptomien (zakladateľom Etherea, Zcashu atď.),

prečo Arianna Huffingtonová odporúča pravidelne meniť poradie aplikácií na mobile,

prečo komik Patton Oswalt želá každému umelcovi aspoň jeden katastrofický neúspech,

o unikátnom názore astrofyzičky Janny Levinovej, ktorý jej pomáha vidieť prekážky ako príležitosti,

prečo herec Ben Stiller rád ráno strká hlavu do vedra s ľadom,

prečo by návod spoluzakladateľa Dropboxu Drewa Houstona pre svoje mladšie ja obsahoval tenisovú loptičku, kruh a číslo 30 000.

Milan Buno, literárny publicista