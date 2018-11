Rumun vrátil 95.000 eur, ktoré našiel v skrini kúpenej z druhej ruky

Ilustračná snímka. Foto: TASR Marko Erd Foto: TASR Marko Erd

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bukurešť 13. novembra (TASR) - Rumuna prekvapilo, keď v skrini, ktorú kúpil z druhej ruky, našiel ukrytých 95.000 eur - a peniaze urýchlene vrátil.Adela Staniciová v utorok pre tlačovú agentúru AP povedala, že jej manžel, stavebný robotník, nedávno kúpil na obľúbenom internetovom portáli skriňu. O niekoľko dní, keď pripravovala večeru, jej manžel Samuel vykríkol:Kovová škatuľa v skrini bola plná 500-eurových bankoviek.Žena dodala, že spolu s manželom začali peniaze počítať. "dodala.uviedla matka štyroch detí do telefónu.Manžel teda odcestoval z domu, zo západorumunskej dediny Bichigi, do mesta, v ktorom žil majiteľ. Tento muž prezradil, že skriňa patrila jeho nedávno zosnulému otcovi.Staniciová dodala, že muž, ktorý si želal ostať v anonymite,Muž následne odcestoval do dediny oboch manželov bez toho, aby vedel, koľko peňazí bolo v skrini.dodala Staniciová.Rumunka ešte uviedla, že muž ich za poctivosť odmenil, ale nespresnila, koľko peňazí im daroval.