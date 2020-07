Instagram zakročil proti popovej hviezde, Madonna šírila konšpiračné video o koronavíruse

Ozvala sa aj Annie Lennox

29.7.2020 (Webnoviny.sk) - Služba Instagram zakročila proti speváčke Madonne , ktorá na svojom účte zdieľala video o konšpiračnej teórii súvisiacej s koronavírusom.Interpretka, ktorá má na konte zopár kontroverzných vyjadrení o víruse, vo svojom príspevku tvrdila, že vakcína na COVID-19 už existuje, ale je skrytá, aby "mohli boháči bohatnúť".Instagram video rozmazal, označil ho popiskom "falošné informácie" a zároveň presmeroval používateľov na webstránku, ktorá vyvracia tvrdenia v ňom.Podľa Instagramu označenie jej videa skomplikovalo používateľom ho nájsť, pretože ho prefiltrovalo z navrhovaných príspevkov a znížilo jeho viditeľnosť.Video neskôr z Madonninej instagramovej stránky zmizlo, no pred jeho zmazaním sa fanúšikovia obrátili na speváčku s kritikou. Okrem iných naň zareagovala aj speváčka Annie Lennox , ktorá to označila za "úplné bláznovstvo"."Nemôžem uveriť, že podporuješ toto nebezpečné šarlatánstvo. Snáď tvoju stránku hackli a ty sa to chystáš vysvetliť," uviedla interpretka.Video ukazovalo skupinu America's Frontline Doctors, ktorá reční pred americkým najvyšším súdom počas podujatia organizovaného iniciatívou Tea Party Patriots Action.V klipe hovorí lekárka Stella Immanuel z Houstonu, ktorá tvrdí, že úspešne vyliečila 350 pacientov s koronavírusom hydroxychlorochínom a lieči aj ďalších.Sociálne siete Facebook Twitter už video odstránili a označili ho za dezinformáciu, syn amerického prezidenta Donald Trump Jr. dostal za jeho zdieľanie od druhej menovanej zákaz tweetovať na 12 hodín.