Katolícka univerzita v Louisiane získala dvadsať miliónov dolárov od neznámeho darcu

29.7.2020 (Webnoviny.sk) - Americká katolícka univerzita v Louisiane určená najmä pre Afroameričanov získala od anonymného darcu 20 miliónov dolárov (v prepočte približne 17 miliónov eur). Je to najštedrejší dar od súkromnej osoby v histórii Xavier University of Louisiana (XULA).Zástupcovia školy o tom informovali v utorok s tým, že im peniaze pomôžu rozšíriť štipendiá a zabezpečiť investície potrebné na pokračovanie ich misie."Toto je pozoruhodný príklad podpory a povzbudenia pre našu školu a jej misiu. Je to zároveň pripomienka toho, že to, čo robíme, je dôležité nie len pre univerzitu, ale aj pre celosvetovú komunitu," povedal predstaviteľ univerzity Reynold Verret. Školu navštevuje niečo cez tritisíc študentov.Oznam zverejnili v rovnaký deň, ako MacKenzie Scott, bývalá manželka zakladateľa spoločnosti Amazon Jeffa Bezosa , vyhlásila, že darovala 1,67 miliardy dolárov (1,4 miliardy eur) rôznym organizáciám, ktoré sa zaoberajú napríklad rasovou a rodovou rovnosťou.Za jednu z takýchto inštitúcii označila aj Xavier University of Louisiana.