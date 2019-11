Inštitút analyzoval opatrenia, ktoré by podporili nájomné bývanie v SR

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 19. novembra (TASR) - Slovensko v ponuke nájomných bytov v porovnaní s Európskou úniou (EÚ) výrazne zaostáva. Riešením by mohla byť podpora nájomného bývania napríklad cez povinný podiel nájomných bytov s regulovaným nájmom v nových developerských projektoch na úrovni od 5 % do 10 %. Pomôcť by taktiež mohla výraznejšia podpora zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB). Ukázala to analýza Inštitútu finančnej politiky (IFP) pri Ministerstve financií (MF) SR.Slovensku sa podľa IFP darí výraznejšie znižovať nezamestnanosť, v niektorých regiónoch však stále dosahuje dvojciferné čísla. Jedným z dôvodov je, že ľudia nie sú ochotní cestovať za prácou mimo svojho domova.konštatuje IFP. V ponuke nájomných bytov Slovensko v porovnaní s EÚ výrazne zaostáva.Dostupnosť nájomného bývania vplýva na použitie úspor domácností, ale aj na mobilitu pracovnej sily.doplnil IFP. Podľa Eurostatu v roku 2017 iba 1,5 % obyvateľov Slovenska bývalo v bytoch s regulovaným nájmom, pričom priemer EÚ je 10 %. Podiel obyvateľov v bytoch s trhovým nájmom je tiež značne pod priemerom EÚ a dosahuje 8,5 %, pričom priemer EÚ je 20 %. Navyše, Slovensko čelí celkovému nedostatku bytového fondu, keďže v počte bytov na 1000 obyvateľov je na chvoste EÚ.priblížil riaditeľ Odboru štrukturálnych a výdavkových politík MF SR Juraj Cenker.Problémom zostáva aj nadpriemerné finančné zaťaženie rodín v súvislosti s bývaním. Takmer každý desiaty majiteľ nehnuteľnosti s hypotékou totiž vynakladá viac ako 40 % svojho príjmu práve na bývanie. V porovnaní s priemerom EÚ je to takmer dvakrát viac. Slováci tak preferujú kúpu nehnuteľností aj napriek výraznému zadĺženiu. To môže byť spôsobené kultúrnym prostredím, ale aj cenovo nedostupným trhovým nájmom či nedostatkom bytov s regulovaným nájmom.IFP preto analyzoval aj možné opatrenia, ktoré by bytovú politiku na Slovensku zlepšili. Jednou z možností je podpora nájomného bývania, napríklad cez povinný podiel nájomných bytov s regulovaným nájom v nových developerských projektoch na úrovni od piatich percent do 10 %. Jednou z možností, ako podporiť výstavbu takýchto bytov, by mohli byť výhodnejšie úvery zo ŠFRB. Tento podiel by sa mal uplatňovať vo väčších mestách v úzkej spolupráci so samosprávou. Mesto by následne stanovilo maximálnu výšku nájmu v týchto bytoch ako percentuálny podiel z priemernej mzdy v danom kraji. Výška regulovaného nájomného by zohľadňovala aj príjem rodiny.