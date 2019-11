MMF: Cieľ Fínska, vyrovnaný rozpočet do roku 2023 je nepravdepodobný

Prístav v Helsinkách, ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Helsinki 19. novembra (TASR) - Cieľ fínskej vlády dosiahnuť vyrovnaný rozpočet do roku 2023 sa zdá byť nepravdepodobný. Oznámil to v utorok Medzinárodný menový fond (MMF) po ukončení misie v krajine.Podľa záverečnej správy fondu, keby sa potenciálny rast Fínska v strednodobom horizonte pohyboval okolo úrovne 1,25 % a aj keby si vláda strážila výdavky, bude si musieť požičať sumu zhruba na úrovni 1 % hrubého domáceho produktu (HDP) v roku 2023. To naznačuje, že nová koaličná vláda nedosiahne svoj vlastný cieľ.Okrem toho sú tu ďalšie významné riziká. Ekonomika sa nemusí zotaviť tak dobre, ako vláda predpokladá a niektoré jednorazové výdavky bude možno ťažké zrušiť, uviedol MMF.Podľa fondu vláda v Helsinkách bude musieť prijať nápravné opatrenia, aby splnila svoj strednodobý cieľ. To si pravdepodobne vyžiada čisté úspory vo výške 0,5 % HDP.Fond v tomto roku predpovedal Fínsku hospodársky rast okolo 1,25 % a v roku 2020 1,5 %, čo ostro kontrastuje s predchádzajúcimi tromi rokmi, keď zaznamenalo rast v priemere 2,5 %.Vláda prijala širokú škálu "hodnotných" cieľov, ale ich dosiahnutie nie je možné, a bude si to pravdepodobne vyžadovať kompromis a opatrnosť, pričom treba mať na pamäti fiškálnu udržateľnosť a finančnú stabilitu, dodal MMF.