Inštitút ľudských práv kritizuje políciu pre zadržanie dojčiacej matky za drobnú krádež. Môže ísť o mučenie?

Otázna zákonnosť postupu polície

Prípadom sa zaoberá ombudsman

6.1.2024 (SITA.sk) - Inštitút ľudských práv (IĽP) ostro kritizuje postup polície v prípade matky, ktorá bola štyri dni v cele predbežného zadržania za drobnú krádež v potravinách napriek tomu, že dojčila dieťa.Organizácia zároveň odmieta piatkové tvrdenie polície, že dojčiť už nemala, keďže polícia nemá odbornú kapacitu určovať, či matka dojčí.Podľa IĽP neobstojí ani argument, že privolaný lekár schválil jej pobyt v cele, pretože ten z podstaty veci nemohol posúdiť vplyv na maloleté dieťa, ktorého záujmy a práva boli v tomto prípade pravdepodobne nezohľadnené a poškodené.„Považujeme za nešťastné, že platná legislatíva nijako neupravuje umiestňovanie matiek maloletých do predbežného zadržania. Bolo by vhodné, aby takýto úkon podliehal osobitnému právnemu režimu a vyžadoval expertné stanovisko tak, aby boli zohľadnené primárne záujmy detí,“ povedal riaditeľ IĽP Peter Weisenbacher V tomto konkrétnom prípade je podľa neho otázne, či polícia vôbec postupovala zákonne, pretože tá môže zasiahnuť do základných práv len v miere, ktorá je nevyhnutná.„V čom spočívala nevyhnutnosť umiestniť do cely predbežného zadržania osobu, ktorá sa dopustila krádeže keksov v hodnote štyroch eur bez použitia násilia, je nám záhadou. Komunikujeme s partnerskými organizáciami v zahraničí a ak nebude problém riešený, zvážime možnosť žalovať Slovenskú republiku pre podozrenie z mučenia,” dodal Weisenbacher.Prípad matky piatich detí z Medzilaboriec, ktorá sa dopustila krádeže vo výške 4,5 eura v obchode s potravinami, bol riešený v tzv. super rýchlom konaní. Prokurátor ženu obžaloval z trestného činu krádeže.Prípadom sa už zaoberá aj verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský , ktorý zisťuje, či bol nevyhnutný dôvod obmedzenia osobnej slobody osoby podozrivej z drobnej majetkovej trestnej činnosti a akým spôsobom bola pri policajnom zákroku braná do úvahy osobitná situácia tejto osoby a najlepší záujem maloletého dieťaťa.“Medicína konštatuje, že pri náhlom oddelení dojčiacej matky a dieťaťa dochádza k adverznej reakcii v telách oboch jedincov. V niektorých prípadoch má táto reakcia aj dlhodobé následky. Z tohto hľadiska sa teda môže jednať o mučenie,“ upozornil právnik IĽP Daniel Grejták , ktorý považuje postup polície za nesúladný s Európskym dohovorom o zabránení mučenia a neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania.Ten sa Slovensko zaviazalo dodržiavať pred takmer tridsiatimi rokmi. V tejto súvislosti pripomenul, že u nás nie je detenčné zariadenie, v ktorom by mohli s matkami byť aj ich maloleté deti, ak je to v záujme dieťaťa.