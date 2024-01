V rámci Potuliek mestom Košice mali návštevníci možnosť vstúpiť do priestorov Jakabovho paláca (video+foto)

Obe strany sporu súhlasili

História Jakabovho paláca

6.1.2024 (SITA.sk) - V rámci Potuliek mestom Košice mali návštevníci možnosť vstúpiť do priestorov Jakabovho paláca. Ako pre agentúru SITA uviedol sprievodca Milan Kolcun, túto možnosť sa podarilo vyjednať s oboma stranami súdneho sporu. Budova je totiž uzatvorená z dôvodu súdneho sporu o jeho vlastníctvo.„Oslovili sme obe strany, ktoré sú účastníkmi súdneho sporu, teda aj tých dedičov, ktorí chcú získať palác naspäť, ich právnu zástupkyňu a rovnako aj mesto Košice, Bytový podnik mesta Košice. Mali sme od oboch súhlasy," uviedol.„História Jakabovho paláca sa začína v roku 1899, keď bol postavený pre doktora Senku,“ vysvetľuje Kolcun. Za stavbou stála rodina Jakabovcov, ktorá v Košiciach vlastnila stavebnú firmu i tehelňu. Napokon ale v paláci bývali samotní Jakabovci, a to do roku 1908.„Potom neskôr Hugo Barkányi, židovského pôvodu, človek, ktorý mal stavebnú firmu,“ dodal Kolcun a poznamenal, že neskôr sa vlastnícke vzťahy skomplikovali.Počas druhej svetovej vojny v Jakabovom paláci sídlilo Talianske kultúrne centrum, neskôr študovňa marxizmu-leninizmu aj Dom socialistických obradov. „Prijímali tu aj vzácne návštevy a od 90. rokov už budova nie je využívaná,“ približil Kolcun históriu budovy.Potulky po Jakabovom paláci trvajú do nedele 7. januára. Každá potulka sa začína pred Jakabovým palácom a mala by trvať približne 50 minút. Konči sa v paláci. Bližšie informácie možno nájsť na stránke Potulka.sk - Potulky mestom Košice, každý prvý víkend v mesiaci.