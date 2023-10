Inštitút ľudských práv odsudzuje útok Hamasu, každá krajina má však právo na sebaobranu a Izrael sa dopúšťa apartheidu

Nikto nesmie vedome zabíjať

Izrael sa dopustila apartheidu

8.10.2023 (SITA.sk) - Inštitút ľudských práv (IĽP) odsudzuje útok hnutia Hamas na Izrael a vyzýva na okamžité zastavenie bojov a návrat k mierovým rokovaniam. Ako ďalej mimovládka uvádza vo vyhlásení, Hamas aj izraelské ozbrojené sily sa podľa dostupných informácií dopúšťajú vojnových zločinov a porušovania ľudských práv. Boje si už vyžiadali viac ako tisíc mŕtvych a tisícky zranených na oboch stranách.„Nevidieť útok Hamásu v kontexte zvyšujúcich sa útokov izraelskej armády na palestínskych civilistov po zmene vlády by bolo nepravdivé. Ak uznávame právo brániť sa voči okupácii ozbrojenou cestou v prípade Ukrajiny, musíme ho uznať aj v prípade Palestíny," povedal riaditeľ IĽP Peter Weisenbacher Každá krajina má podľa neho právo na sebaobranu, ale nikto nesmie vedome zabíjať civilistov a ničiť infraštruktúru nevyhnutnú pre život - ani Palestína, ani Izrael.„Ak je ale Izrael skutočne demokratickou krajinou a partnerom Západu, naši lídri by mali dosiahnuť ukončenie apartheidu a okupácie. Je to totiž jediný spôsob, ako zabezpečiť na Blízkom východe trvalý mier," povedal Weisenbacher.IĽP pripomína, že Izrael zabral 78 percent pôvodne palestínskeho územia a vyhnal až milión obyvateľov z ich domovov.„Svojím správaním voči palestínskemu obyvateľstvu sa podľa názoru OSN a mnohých renomovaných mimovládnych organizácií, ako aj právnych expertov, dopúšťa apartheidu. Apartheid je výraz, ktorý pôvodne označoval rasistickú politiku v Juhoafrickej republike založenú na utláčaní jedného etnika druhým prostredníctvom štátnej moci a ekonomickej nerovnosti," dodal Weisenbacher.