Inštitút ľudských práv podal trestné oznámenie na poverenú riaditeľku SND, mimovládka hovorí o cenzúre a šafárení

Výzva na odstúpenie

Legislatívne pravidlá

9.10.2024 (SITA.sk) - Inštitút ľudských práv (IĽP) podal na Generálnej prokuratúre trestné oznámenie na poverenú riaditeľku Slovenského národného divadla (SND) Zuzanu Ťapákovú . Učinil tak v súvislosti s tým, že Ťapáková zrušila hosťovanie divadla Studio hrdinů, ktoré malo s inscenáciou vystúpiť v rámci festivalu Drama Queer.Informoval o tom riaditeľ IĽP Peter Weisenbacher , poukázal na to, že sa voči takémuto konaniu ohradila Činohra SND, a tiež islandský autor Sjón, ktorý vytvoril predlohu predstavenia. Weisenbacher hovorí o cenzúre zo strany Ťapákovej a poukazuje na článok 26 Ústavy SR, ktorý cenzúru zakazuje.„SND nie je súkromná agentúra pani Ťapákovej, kde si môže šafáriť, ako uzná za vhodné. SND si platia zo svojich daní všetci občania a občianky SR vrátane LGBTI ľudí. Výhovorky, ktoré uviedla ako údajné zdôvodnenie tohto svojho deštruktívneho rozhodnutia, sú nedôveryhodné, účelové a tak priehľadné, že je cez ne vidieť až do Kittsee," vraví riaditeľ IĽP a spoluzakladateľ Dúhového PRIDE. Vyzval tiež Ťapákovú na odstúpenie z funkcie, nemá podľa neho predpoklady na jej výkon.„V zmysle § 196 ods. 1 Trestného poriadku č. 301/2005 sme podali trestné oznámenie na GP SR a žiadame, aby orgány činné v trestnom konaní prešetrili konanie pani Ťapákovej pri výkone funkcie. Samozrejme, je už na OČTK, aby činy pani Ťapákovej adekvátne klasifikovali. Čo k tomu prichádza do úvahy podľa môjho názoru, je aj § 237 Trestného zákona, teda povinnosti pri správe cudzieho majetku, nakoľko podľa medializovaných informácií predstavenie už bolo dohodnuté a štatutárka neprezentovala žiaden dôveryhodný dôvod,“ dodal právnik IĽP Daniel Grejták SND pre agentúru SITA v súvislosti s nerealizovaním hosťovania divadla Studio hrdinů uviedlo, že zmluva o hosťovaní nebola podpísaná v riadnom termíne. „Nerealizovanie predstavenia je záležitosťou legislatívnych pravidiel, ktoré sa týkajú podpisov všetkých zmlúv," uviedla tlačová tajomníčka SND Izabela Pažítková Doplnila, že predstavenie zrušené byť nemohlo, vzhľadom na to, že v programe činohry na október zverejnené nebolo, a vstupenky naň ani neboli v predaji.