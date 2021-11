Inštitút ľudských práv podal trestné oznámenie na Žilinku, ktorý chcel prešetriť výroky o Margušinovej

Môže ísť o pokus o zastrašovanie

Žilinka chce vyšetriť útoky na Twitteri

18.11.2021 (Webnoviny.sk) - Mimovládna organizácia Inštitút ľudských práv (IĽP) dnes podala trestné oznámenie na generálneho prokurátora Maroša Žilinku pre podozrenie zo zneužitia právomoci verejného činiteľa.Dôvodom je jeho pokyn Úradu špeciálnej prokuratúry, aby sa zaoberal medializovanými výrokmi na adresu speváčky Simy Magušinovej ako potenciálnym extrémistickým trestným činom. Riaditeľ Peter Weisenbacher sa domnieva, že Žilinka konal na základe osobných sympatií a politických preferencií a nie tak, ako by generálny prokurátor konať mal.Weisenbacher vníma ako mimoriadne nebezpečné, že tento krok môžu novinári a verejnosť chápať ako pokus o zastrašovanie, že ak budú kritizovať politicky angažovaných kresťanov so známosťami vo vládnych kruhoch, tak budú za to administratívne perzekvovaní.„Ak má pán Žilinka úprimný záujem o stíhanie extrémizmu, radi mu kedykoľvek poskytneme príklady skutočného extrémizmu, ktoré doteraz z neznámych dôvodov prehliada,“ uviedol.Podľa neho bol síce rozhovor komentátora Petra Tkačenka a humoristu Rada Ondrejíčka o Sime Magušinovej a jej manželovi nevkusný, no určite nebol trestným činom.Žilinka 17. novembra vo svojom profile na sociálnej sieti oznámil, že považuje za absolútne neakceptovateľné hanobiace útoky pre vierovyznanie, ktoré prekračujú hranice slobody prejavu, a to zvlášť, ak sa k takému konaniu uchýlia novinári.Napísal, že zabezpečí, aby Úrad špeciálnej prokuratúry, v ktorého pôsobnosti sú trestné činy extrémizmu, vyšetril, či hrubými znevažovaním urážlivými verejnými víkendovými výrokmi na mikroblogovacej sociálnej sieti komentátora denníka Sme na adresu speváčky Simy Magušinovej, nespáchal trestný čin hanobenia národa, rasy a presvedčenia.