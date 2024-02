Inštitút ľudských práv podal trestné oznámenie na žilinskú nemocnicu, Hellebrandt vraj zákon neporušil

Zdravotnícky personál sa má chrániť

Hellebrandt čelí trestnému oznámeniu žilinskej nemocnice pre utajenie nákazlivého ochorenia. Poslanec sa vzdal svojho mandátu z dôvodu vyvodenia osobnej zodpovednosti za pochybenie pri informovaní lekárov v žilinskej nemocnici. Predseda PS Michal Šimečka v tejto súvislosti informoval, že o podaní trestného oznámenia na Hellebrandta nemal on ani samotný poslanec žiadnu vedomosť.„Dozvedeli sme sa to z verejného statusu Roberta Fica . Toto je niečo, čo mňa veľmi znepokojuje – odkiaľ má predseda vlády takúto informáciu, ako ňou disponuje a obávam sa, že to vzbudzuje aj obavu zo zneužitia právomoci verejného činiteľa,“ povedal Šimečka.Hellebrandt sa vyjadril, že pri svojom pobyte v nemocnici lekárov neupovedomil o svojej diagnóze a neurobil tak zo strachu, že sa táto informácia dostane na verejnosť a stane sa prostriedkom politického boja. Ako vysvetlil, so svojím ochorením žije už viac ako 15 rokov, berie lieky a pravidelne chodí v zahraničí na kontroly a liečbu, vďaka čomu nie je infekčný, a teda nepredstavuje žiadne ohrozenie pre iných ľudí.„Keďže nepredstavujem ohrozenie pre verejné zdravie, netušil som, že moju diagnózu musím niekde aktívne hlásiť. Akokoľvek, neznalosť práva neospravedlňuje a je iba mojou chybou, že som sa neoboznámil so slovenskými pravidlami predtým, ako som sa sem vrátil. Svojej chyby som si vedomý, a preto som odstúpil,“ uzavrel Hellebrandt.

9.2.2024 - Inštitút ľudských práv (IĽP) v piatok podal na Generálnej prokuratúre SR trestné oznámenie na Fakultnú nemocnicu s poliklinikou Žilina . Dôvodom sú medializované informácie o zdravotnom stave Tomáša Hellebrandta PS ), ktorý sa vzdal mandátu poslanca.IĽP považuje správanie nemocnice za neakceptovateľné, neprofesionálne a domnieva sa, že aj protizákonné. Ako inštitút spresnil, niekto z nemocnice vyzradil citlivú osobnú informáciu, ktorá sa následne stala súčasťou súboja politických strán.„Zdravotnícky personál pritom musí vedieť, že je rozdiel medzi pacientom infekčným a neinfekčným. Legislatíva hovorí, že pacient má povinnosť správať sa tak, aby nešíril infekciu, nič viac," vysvetlil IĽP s tým, že zdravotnícky personál má povinnosť sa chrániť.„Je to bežná súčasť ich práce, že prichádzajú do styku s chorými ľuďmi, od ktorých sa nechcú nakaziť. Svojim správaním však táto nemocnica poškodzuje dobré meno celého zdravotníctva a prispieva k stigmatizácii a diskriminácii. Navyše, za celou touto kauzou cítiť aj homofóbiu,” vyhlásil riaditeľ IĽP Peter Weisenbacher a dodal, že už aj viacerí lekári na sociálnych sieťach vyjadrili nesúhlas s postupom nemocnice a uistili verejnosť, že toto nie je bežná prax. Trestný zákon v rámci trestných činov ohrozujúcich život alebo zdravie hovorí, že trestného činu sa dopustí ten, kto iného úmyselne alebo nedbanlivostne vydá do nebezpečenstva nákazy vírusom ľudskej imunodeficiencie," priblížil Weisenbacher. Právnik IĽP Daniel Grejták pochybuje, že sa Hellebrandt dopustil porušenia zákona, a to ani na úrovni priestupku.„Trestné oznámenie nemocnice považujem za účelové a postavené na insitnom výklade práva," vyhlásil Grejták, ktorý porušenie zákona vidí, naopak, na strane zdravotníckeho zariadenia a jeho personálu. „Zdravotnícki pracovníci majú zákonnú povinnosť dodržiavať etický kódex a mlčanlivosť,“ uzavrel právnik.