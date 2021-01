Inštitút ľudských práv považuje sankcie za neúčasť na celoplošnom testovaní za porušenie ľudských práv

Sporná účelnosť testovania

Článok 32. Ústavy SR

dodal s tým, že odporúča každému, kto sa chce v tejto súvislosti postaviť na odpor, aby sa obrátil na súd.

21.1.2021 (Webnoviny.sk) - Nevyhnutné obmedzovanie ľudských práv a slobôd v súvislosti s pandémiou COVID-19 nemôže slúžiť na vydieranie a zastrašovanie občanov, aby sa zúčastnili plošného testovania.V tlačovej správe to konštatuje mimovládna organizácia Inštitút ľudských práv (IĽP) . Tá vypracovala právnu analýzu nových nariadení, ktoré vstupujú do platnosti v súvislosti s prebiehajúcim plošným testovaním . Inštitút v tejto súvislosti odhalil viacero pochybení a možných porušení ľudských práv zo strany štátu.IĽP zdôrazňuje, že samotné dočasné obmedzenie niektorých ľudských práv a slobôd z dôvodu ochrany života a zdravia nie je porušením ľudských práv.V prípade plošného testovania je však podľa nich jeho účelnosť prinajmenšom sporná a jestvuje odôvodnené podozrenie, že ide o politický marketing. „Koniec koncov sám premiér to označil za referendum o Matovičovi,” uviedol riaditeľ IĽP Peter Weisenbacher.Podľa koordinátorky analýzy Aleny Krempaskej je zákaz pohybu v prírode či individuálnych športov pre osoby, ktoré sa testovania nezúčastnia, neadekvátnym a disproporčným zásahom do ľudských práv a slobôd.„Máme tu množstvo ľudí, ktorí od Vianoc pracujú z domu, sú s deťmi, nemôžu teda nákazu ani teoreticky šíriť a preto nejestvuje dôvod, prečo by sa mali zúčastniť testovania,” povedal s tým, že práve účasť na testovaní ich potenciálnemu riziku nákazy vystavuje.Krempaská zároveň zdôraznila, že tento typ plošného testovania sa v žiadnej inej krajine nekonal. „Problémom je najmä nízka presnosť antigénových testov a výsledok môže dávať ľuďom bez príznakov falošný pocit, že sú negatívni, čím ich nemôžeme arbitrárne odlišovať od ľudí, ktorí sa antigénového testu nezúčastnili,” doplnila.Daniel Grejták, právnik spolupracujúci s IĽP však zdôrazňuje, že súčasná situácia nie je dôvodom odvolávať sa na článok 32. Ústavy SR , podľa ktorého majú občania právo postaviť sa na odpor proti každému, kto by odstraňoval demokratický poriadok základných ľudských práv a slobôd.Podľa neho totiž uvedený článok pokračuje formuláciou, že tak môžu urobiť len v prípade, ak sú činnosť ústavných orgánov a účinné použitie zákonných prostriedkov znemožnené. „Všetci, kto tento článok dnes vzývajú, sa dopúšťajú porovnateľne nerozumného správania ako členovia vlády,”