Inštitút moderného spotrebiteľa chce novelu o taxislužbách skôr

Bratislava 13. júla (TASR) – Novela zákona o cestnej doprave z dielne ministerstva dopravy, ktorá upravuje fungovanie taxislužieb, by mohla nadobudnúť účinnosť už od 1. januára 2019 a nie až od 1. apríla 2019. Myslia si to predstavitelia novovzniknutého Inštitútu moderného spotrebiteľa, k novele preto predložili hromadnú pripomienku v tomto duchu.uviedol na piatkovej tlačovej konferencii analytik inštitútu Martin Reguli, ktorý bol prizvaný na spoluprácu z Nadácie F. A. Hayeka. Inštitút nevidí dôvod na to, aby sa účinnosť novely odkladala na apríl 2019.Druhá pripomienka inštitútu súvisí s duchom zákona. Predstavitelia chcú apelovať na zákonodarcov, aby pri schvaľovaní zákona zachovali jeho smerovanie a mali na pamäti niekoľko základných princípov. A to napríklad reguláciu v prospech zákazníka.zdôraznil Reguli.Ďalším princípom je podľa neho regulácia v prospech vodičov. Vodič, ako poskytovateľ služby, má byť podľa Reguliho chránený, má sa cítiť bezpečne, má vedieť, že štát sa stará aj o neho. Ako tretí princíp zdôrazňuje inštitút reguláciu v prospech moderných technológií.Novela sa momentálne nachádza v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Inštitút vníma predkladaný návrh pozitívne. Medzi pozitíva novely patria podľa predstaviteľov inštitútu napríklad zjemnenie požiadaviek na vozidlo taxislužby, zrušenie požiadavky odbornej spôsobilosti, odstránenie požiadavky finančnej spoľahlivosti či taxi stanoviska alebo umožnenie výpočtu ceny prostredníctvom digitálnej platformy.