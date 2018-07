Melónový Tesco príbeh

Foto: Tesco Foto: Tesco

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 13. júla (OTS) - Letnú sezónu si mnohí nevedia predstaviť bez šťavnatých melónov. Aj preto je ďalším zo série Príbehov písaných s chuťou práve príbeh o melónoch. Príbeh o Sárinej neodolateľnej pizze z melóna , ktorý môžete vidieť v najnovšej reklamnej kampani Tesco, má však aj svoju menej známu, ale o to krajšiu stránku. Pri tvorbe reklamnej kampane nevyšlo žiadne jedlo nazmar! Zvyšky melónov, ktoré boli použité v reklamnej kampani, darovalo Tesco bratislavskej zoo a zvieraciemu parku Malkia.Príbeh Sárinej neodolateľnej pizze z melóna skrýva v sebe nielen inšpiráciu, ale aj prázdninovú atmosféru, ku ktorej patrí rodinná zábava pri bazéne a šantivé deti. A hoci otec márne skúša, ako deti dostať von z bazéna, mama, vie ako na to. Pripraví jedinečnú špecialitu zo šťavnatého melóna bez jadierok s voňavými ploskými broskyňami. Príbeh s receptom nájdete na tesco.sk Sárin recept na neodolateľnú pizzu z melóna je ďalším z Príbehov písaných s chuťou, pretože za každým jedlom, ktoré milujeme, sa skrýva príbeh. V tomto prípade je to aj príbeh jedla, ktoré máme radi a nechceme, aby vyšlo nazmar. Pokiaľ ho nie je možné v prvom rade darovať ľuďom v núdzi, daruje ho Tesco organizáciám, ktoré ho môžu využiť ako krmivo pre zvieratá. Množstvo zvyškov melónov, ktoré boli vyžité pri reklamnej kampani, bolo takto darovaných do bratislavskej zoo a parku Malkia. „,“ uviedla, CSR manažérka spoločnosti Tesco na Slovensku.,“ dodala marketingová manažérka bratislavskej zooTesco sa zaviazalo, že do roku 2020 budú všetky obchody v strednej Európe vrátane Slovenska odovzdávať nepredané potravinové prebytky vhodné na ľudskú konzumáciu potravinovým bankám a charitatívnym organizáciám. Vo finančnom roku 2017/18 takto Tesco Slovensko darovalo až 586 ton potravín. Aj vďaka takmer každodennému darovaniu potravín ľuďom v núdzi, prípadne ako krmivo pre zvieratá sa nám podarilo medziročne znížiť množstvo potravinového odpadu až o 20 %.