Inteligentná domácnosť – sci-fi alebo realita?

Novinky na trhu

Úspora energií

Príprava na budúcnosť

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

26.8.2019 (Webnoviny.sk) -Inteligentné riešenie domácnosti už zďaleka nepredstavuje iba zapínanie či vypínanie spotrebičov na diaľku. Dnes je inteligentné riadenie možné medzi všetkými spotrebičmi. Je to teda ovládanie svietidiel, vykurovanie interiéru, obsluha zabezpečovacieho a kamerového systému či ovládanie žalúzií. Pri zriaďovaní inteligentných domácností sa najčastejšie využívajú dva systémy – drôtový a bezdrôtový. "Pri prvom riešení je potrebné prispôsobiť celú kabeláž v domácnosti," hovorí Pavol Ruják z firmy Abek. "Ak ide o novostavbu, rozhodne odporúčame drôtový systém, je to istota, nie je tam potrebné meniť batérie ani celý systém pravidelne kontrolovať. "Bezdrôtový systém používame tam, kde už máme hotovú elektroinštaláciu a chceme z klasickej domácnosti urobiť inteligentnú. Ide teda hlavne o staršie stavby. "Toto riešenie je v týchto prípadoch lepšie z hľadiska financovania, dá sa rozširovať, resp. je možné pridávať ďalšie funkcie aj postupne," dopĺňa Pavol Ruják."V poslednom období pociťujeme rastúci trend majiteľov domov či bytov, voliť pri prerábke komplexnosť a zvyšovanie nielen komfortu, ale aj bezpečnosti bývania," hovorí Radovan Slobodník z Prvej stavebnej sporiteľne. "Bežnou súčasťou smart prvkov sú kamerové systémy či alarmy, ktoré sú napríklad schopné upozorniť na diaľku na vytopenie bytu, prípadne požiar. Všetky tieto prvky je možné financovať zo stavebného sporenia. Najčastejšie klienti na tento účel využívajú úvery bez záložného práva až do výšky 50 tisíc eur.”V súčasnosti je veľkým hitom ovládanie domu hlasom. Tento systém zatiaľ funguje na anglické príkazy. Napríklad pri príchode domov poviete "Hello” a stiahnu sa žalúzie, zapne sa svetlo, napustí sa vaňa či zapne sauna. Všetky funkcie sa programujú vopred a klient si vie pokyny kedykoľvek ľahko zmeniť. Pre mnohé domy je videovrátnik už bežnou súčasťou moderného bývania. Novinkou však je, že môže byť prepojený s domácou inteligenciou. Kamera je ako vždy umiestnená pred domom. Ak nie ste doma, zvonček sa neozýva v dome, ale na telefóne cez internet ako videohovor. Vy tak automaticky vidíte, kto vás chce navštíviť. Ak ide o vítaného hosťa – napríklad o blízku rodinu – môžete im na diaľku otvoriť vstupnú bránu alebo vchodové dvere. Keď ste na dovolenke, vďaka inteligentnej domácnosti si dnes už viete skontrolovať a prispôsobiť na diaľku aj teplotu vášho domu.V každej domácnosti vieme ušetriť na energiách 20 až 30 percent, v lete na chladení, v zime na kúrení. Závisí iba od toho, koľko komponentov inteligentnej domácnosti využívame. "Vďaka inteligentnej domácnosti môžete napríklad počas celého dňa natáčať žalúzie podľa denného svetla, aby sa dom zbytočne neprehrieval a klimatizácia nešla naplno,” hovorí Pavol Ruják. Veľa sa dá ušetriť aj na kúrení. V bežných domácnostiach majú ľudia termostat nastavený na jednu teplotu, inteligentná domácnosť umožňuje nastaviť teplotu v každej miestnosti individuálne. "Ak váš dom vie, že ste prišli domov, zapne teplotu napríklad na 23 stupňov a keď odchádzate, teplotu zníži. Ak chodievate domov o 16-tej, dom začne prikurovať na 23 stupňov ešte pred vaším príchodom domov,” objasňuje Pavol Ruják. Je jasné, že inteligentné riešenia sú cenovo náročnejšie ako bežná domácnosť. Preto je dobré sa na moderné riešenia pripraviť. "Stavebné sporenie poskytuje možnosť nasporiť si finančné prostriedky a využiť ich v budúcnosti na všetky účely spojené s bývaním. Ak klient bude kupovať nehnuteľnosť o pár rokov, určite vsadí aj na inteligentné prvky, bez ktorých sa v budúcnosti zrejme nezaobíde žiadna domácnosť,” dopĺňa Radovan Slobodník.Ak sa chceme už dnes pripraviť na budúcnosť, je vhodné využiť pri stavbe domu tzv. hybridnú kabeláž. "Ak na inteligentnú domácnosť nemáme momentálne dosť peňazí, hybridná kabeláž nám umožní v budúcnosti prerobiť našu domácnosť na inteligentnú omnoho jednoduchšie," hovorí Pavol Ruják z firmy Abek. "Preto ju zavádzajú do novostavieb aj viaceré moderné developerské projekty." Tento trend podporuje aj Prvá stavebná sporiteľňa. "Ide o takzvané postupné financovanie. V rámci neho sa prostriedky zo schváleného úveru vyplácajú postupne, to znamená tak, ako rastie stavba. Prostriedky je samozrejme možné využiť aj na hybridnú kabeláž či na smart prvky inteligentnej domácnosti – ako sú napríklad na diaľku ovládané alarmy, snímače, klimatizácia či vonkajšie žalúzie,” dopĺňa Radovan Slobodník.Inzercia