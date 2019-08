G7 sa zhoduje v otázke Iránu, vyhlásil Trump

Na snímke americký prezident Donald Trump sa usmieva na tlačovej konferencii po rokovaní s japonským premiérom Šinzom Abem po bilaterálnom rokovaní na summite lídrov krajín skupiny G7 v juhofrancúzskom Biarritzi 25. augusta 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Biarritz 26. augusta (TASR) - Skupina G7 zastáva v otázke Iránu jednotný postoj - jej cieľom je zaistiť, aby Irán nevlastnil jadrové zbrane, uviedol v pondelok počas summitu ekonomicky najrozvinutejších krajín sveta v juhofrancúzskom meste Biarritz americký prezident Donald Trump, píše agentúra AFP.povedal Trump počas rokovaní s nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou a dodal, že to znamená, že "Irán nesmie vlastniť jadrové zbrane".Nemecká kancelárka uviedla, že lídri G7 urobili veľký krok vpred v úsilí vyhnúť sa eskalácii napätia vo vzťahoch s Iránom v súvislosti s jeho jadrovým programom. Všetci lídri G7 sa nedohodli len na tom, že Irán by nemal mať jadrové zbrane, ale tiež na tom, že správnym spôsobom, ako dosiahnuť tento cieľ, sú rokovania.Trump na stretnutí s Merkelovou vyzval Európu, aby si prevzala svojich občanov, ktorí odišli bojovať za Islamský štát (IS) do Sýrie a momentálne sa nachádzajú v zadržiavacom stredisku kurdských síl podporovaných Spojenými štátmi. Podľa neho totiž súčasná situácia nie je voči Spojeným štátom férová.povedal Trump sediac vedľa Merkelovej pred tým, než sa odobrali viesť súkromné rozhovory. Podľa Trumpa, ktorého citovala agentúra DPA, pochádza väčšina týchto bojovníkov IS z európskych krajín vrátane Nemecka, Francúzska a Británie.Merkelová na margo Trumpovej žiadosti uviedla, že Nemecko už prijalo späť do krajiny viacerých rodinných príslušníkov bojovníkov IS, avšak túto situáciu musí podľa nej riešiť Európska únia.Keď sa novinári Trumpa opýtali, či v najbližšom čase plánuje navštíviť Nemecko, odvetil:Potvrdil, že do Nemecka čoskoro zavíta. Trumpovi predkovia pochádzajú z obce Kallstadt an der Weinstraße ležiacej v nemeckej spolkovej krajine Porýnie-Falcko, pripomenula DPA.Merkelová predtým zopakovala, že Trumpa na návštevu Nemecka pozvala už viackrát. Od svojho nástupu do úradu prezidenta Spojených štátov v januári 2017 totiž Trump ešte bilaterálnu návštevu Nemecka neuskutočnil. Francúzsko i Britániu pritom navštívil už dvakrát a budúci víkend po druhý raz vycestuje aj do Poľska.Trump avizoval, že budúcoročný summit lídrov G7, ktorý budú hostiť Spojené štáty, sa bude predbežne konať v Miami na Floride. Dodal, že toto rozhodnutie ešte nie je konečné.