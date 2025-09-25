|
Inteligentné automatické prepínače (ATS) sú ekologickou a efektívnou alternatívou k dieselovým generátorom s využitím batérií
Automatické prepínače záložného zdroja (ATS) sú kľúčové zariadenia v moderných energetických systémoch, pretože zabezpečujú bezproblémový prechod medzi hlavnou sieťou a záložnými zdrojmi počas výpadkov ...
25.9.2025 (SITA.sk) - Automatické prepínače záložného zdroja (ATS) sú kľúčové zariadenia v moderných energetických systémoch, pretože zabezpečujú bezproblémový prechod medzi hlavnou sieťou a záložnými zdrojmi počas výpadkov elektriny.
Tradične sa používali na prepínanie medzi sieťovým napájaním a generátormi na fosílne palivá, aby zabezpečili nepretržitý prísun energie. S rozvojom obnoviteľných zdrojov energie a batériových systémov sa však ich funkcia rozšírila na riadenie komplexnejších systémov, znižovanie závislosti od dieselových generátorov a maximalizáciu využitia obnoviteľnej energie. Moderné ATS zariadenia sú často vybavené inteligentnými funkciami, ktoré umožňujú optimalizáciu energetickej prevádzky a zvýšenie odolnosti systémov v rôznych prevádzkových scenároch.
Spoločnosť Wattstor prináša na trh svoju verziu špeciálne navrhnutého automatického prepínača (ATS) alebo inteligentného automatického záložného zdroja, ktorý ponúka spoľahlivú, cenovo dostupnú a ekologickú alternatívu k tradičným dieselovým generátorom pre komerčné a priemyselné zariadenia.
Prepínač umožňuje organizáciám obnoviť prevádzku počas výpadkov elektrickej energie prostredníctvom existujúcich systémov batériového úložiska (BESS). Namiesto spoliehania sa na fosílne palivové generátory môžu zariadenia využívať obnoviteľnú infraštruktúru, ako sú solárne panely a batériové systémy, na udržanie prevádzky kľúčových systémov.
Dnešné stredne veľké zariadenia často prevádzkujú solárne systémy s batériami, no v prípade výpadku siete sa tieto systémy zvyčajne vypnú a zariadenia sa stávajú závislé od drahých a priestorovo náročných dieselových záložných zdrojov. Tradičné riešenia ako UPS (neprerušiteľný zdroj napájania) alebo generátory, sú kvôli ich nákladnosti a dostupnosti často prekážkou pre školy, sociálne zariadenia, komerčné budovy a ľahký priemysel.
Automatický prepínač záložného zdroja riadi plynulý prechod medzi režimom siete a režimom mimo siete, aktivuje batériové systémy počas výpadkov a znižuje alebo eliminuje potrebu dieselových generátorov.
Na rozdiel od konvenčných ATS, ktoré prepínajú medzi sieťovým napájaním a generátormi, Wattstor ATS podporuje viacero prevádzkových režimov. Môže reaktivovať batériové systémy v izolovanom režime a napájať celé zariadenie alebo len kritické zaťaženia.
Kľúčové vlastnosti nového ATS:
Vieme, že stále viac stredne veľkých zariadení investuje do batériového úložiska, aby mohli riadiť náklady na energiu a špičkové zaťaženie. ATS systém túto investíciu rozširuje rozširuje tak, aby poskytoval odolnosť. Aktiváciou existujúcich batérií počas výpadkov pomáhame organizáciám znižovať náklady na energiu, znižovať emisie uhlíka a vyhnúť sa nákladnej závislosti od nafty – a to všetko s infraštruktúrou, ktorú už vlastnia.
- Prevod medzi sieťovým napájaním a batériovým režimom, čím znižuje závislosť od dieselových generátorov
- Plne integrovaný so softvérom Podium EMS, umožňuje priorizáciu záložných zaťažení a rezerváciu kapacity batérií pre kritické systémy
- Poskytuje až 1 MW záložného napájania počas výpadkov
- Rýchla a jednoduchá inštalácia s minimálnym zásahom do prevádzky
- Rozšírenie hodnoty existujúcich batériových systémov
