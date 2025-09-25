|
Štvrtok 25.9.2025
|
Denník - Správy
|
25. septembra 2025
Vylúčenie poslanca nie je riešenie, podľa Richtera je pre koalíciu najdôležitejšie zachovanie čísel pri hlasovaní – VIDEO
Strana Smer-SD rešpektuje rozhodnutie Hlasu-SD v súvislosti s Jánom Ferenčákom, je to ich vnútorná ...
25.9.2025 (SITA.sk) - Strana Smer-SD rešpektuje rozhodnutie Hlasu-SD v súvislosti s Jánom Ferenčákom, je to ich vnútorná záležitosť. Na tlačovej besede to skonštatoval predseda poslaneckého klubu strany Smer-SD Ján Richter, v súvislosti s výrokmi predsedu poslaneckého klubu strany Hlas-SD Róberta Puciho po hlasovaní o konsolidácii. Ferenčák totiž konsolidačný balíček nepodporil, a teda zaň hlasovalo 78 poslancov zo 79 koaličných.
Puci sa o Ferenčákovi následne vyjadril, že stratil ich dôveru a budú sa ním zaoberať. Ako však upozornil Richter, „pre koalíciu nie je riešenie sa s niekým vysporiadať a vylúčiť ho zo strany alebo klubu. Pre koalíciu je najdôležitejšie zachovať konečné čísla, ktoré sú dôležité pri hlasovaní".
Apeloval na kolegov, aby pri riešení situácie s Ferenčákom pokračovali v intenciách daného princípu. Za najlepšiu prevenciu takýchto situácií považuje komunikáciu a počúvať sa navzájom. Richter poznamenal, že vnímajú, že by mohlo ísť o štvrtého človeka, ktorý by opustil klub Hlasu.
„To už celkom v pohode a normálne nie je," myslí si. Poukázal, že koalícia vstupovala do spolupráce s určitým počtom ľudí, ten sa ale rapídne mení. Ferenčák bol v minulosti súčasťou skupinky „rebelov z Hlasu“. V tejto skupine boli okrem neho Samuel Migaľ, Radomír Šalitroš a Roman Malatinec.
Všetci štyria na sklonku minulého roka nepodporili niekoľko koaličných návrhov. Hlas následne deklaroval vylúčenie Migaľa a Šalitroša, neskôr sa z nich stali minister investícií a štátny tajomník. Malatinec sa pripojil k skupinke poslancov Strany vidieka, vtedy ešte Národnej koalície vedenej Rudolfom Huliakom. Ferenčák zotrval v Hlase.
Zdroj: SITA.sk - Vylúčenie poslanca nie je riešenie, podľa Richtera je pre koalíciu najdôležitejšie zachovanie čísel pri hlasovaní – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
