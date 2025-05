Inteligentné upratovanie ako nová forma starostlivosti o seba

Vízia, ktorá presahuje upratovanie

Dreame H15 Pro – pre tých, ktorí chcú vždy maximum

Dreame H14 Dual – Vyvážený výkon s dôrazom na detail

Dreame H12 Pro FlexReach – Ľahký, flexibilný a vždy pripravený

Starostlivosť o seba nie je len o rozmaznávaní – je to spôsob, ako sa oslobodiť od rutinných každodenných povinností

30.5.2025 (SITA.sk) - Keď počujete "starostlivosť o seba", pravdepodobne si predstavíte bublinkové kúpele, západy slnka pri jóge alebo brunch s priateľmi. No existuje jedna každodenná forma starostlivosti o seba, ktorú často prehliadame: upratovanie. Nemyslíme tým handry a rukavice, ale to, ako vám technológie môžu pomôcť získať späť čas, energiu a duševnú rovnováhu – začínajúc od vášho domova.Presne preto vám predstavujeme tri tyčové vysávače od Dreame – H15 Pro, H14 Dual a H12 Pro FlexReach – každý s unikátnymi vlastnosťami, každý navrhnutý tak, aby podporil iný životný rytmus.Dreame nevyrába len vysávače. Buduje víziu moderného života – jednoduchšieho, inteligentnejšieho a elegantnejšieho.S heslompretvára Dreame rutinné denné úlohy na chvíle, ktoré prinášajú slobodu a viac času na starostlivosť o seba. S viac ako 6 000 globálnymi patentmi a tímom dizajnérov a inžinierov svetovej úrovne spája značka špičkové inovácie s prepracovanou estetikou. Výsledok? Inteligentné produkty, ktoré podporujú zdravý životný štýl, čisté prostredie a vnútorný pokoj – pretože inteligentné upratovanie je predovšetkým prejavom úcty k sebe samému.Pre tých, ktorí nikdy nehľadajú kompromis. Veľké priestory, rýchly životný štýl, vysoké nároky.Tento model prináša výraznú inováciu hneď na začiatku – robotické zdvíhacie rameno, ktoré vám uľahčí upratovanie pod nábytkom bez nutnosti zohýbania sa. S výkonom vysávania až 21 000 Pa má H15 Pro z trojice tyčových vysávačov najvyššiu saciu silu, čo zaručuje bezkonkurenčný výkon pri dôkladnom upratovaní.Ponúka tiež samočistenie horúcou vodou pri 100 °C, automatické sušenie pri 90 °C, inteligentné režimy upratovania a LED displej pre plnú kontrolu. Vďaka plochému dizajnu sa ľahko dostane aj do nízkych priestorov. Vysávač bez problémov prilieha k podlahe a zmestí sa do priestorov s výškou už od 14 cm, pričom jeho kefka má len 9,8 cm na výšku, takže dôkladne vyčistí aj ťažko dostupné miesta.Dynamicky sa prispôsobí a dôkladne vyčistí, takže sa stane vaším najspoľahlivejším pomocníkom – aj v domácnostiach s deťmi alebo domácimi miláčikmi.Pre tých, ktorí chcú zefektívniť svoj denný režim bez stresu. Pre aktívne, no zároveň usporiadané domácnosti.H14 Dual je všestranný vysávač 5 v 1, ktorý spája vylepšenú viacpovrchovú kefku s osvetlením, dvojitú nádobu na prach, inteligentné rozpoznávanie nečistôt a možnosť prepojiť vysávač s aplikáciou pre smart ovládanie. Okrem toho zvládne čistenie 60 °C teplou vodou a na kefke má špeciálne LED osvetlenie, ktoré vám pomôže lepšie vyčistiť aj tmavé zákutia.Plochý dizajn H14 Dual umožňuje jednoduchý prístup do nízkych a úzkych priestorov. Vysávač dokonale prilieha k podlahe a zmestí sa do priestorov s výškou už od 14 cm, pričom jeho kefka má len 9,8 cm na výšku, takže dôkladne vyčistí aj ťažko dostupné miesta.Čistenie elektrolyzovanou vodou a automatické dávkovanie čistiaceho prostriedku robia z tohto vysávača ideálneho pomocníka pre hygienické upratovanie – bez zbytočných chemikálií.Pre tých, ktorí ocenia pohodlie, flexibilitu a jednoduché riešenia pre stredne veľké priestory.Je najľahší z trojice tyčových vysávačov (len 5,1 kg) a vydrží až 50 minút na jedno nabitie. Efektívne pokryje plochu 200–300 m², má samočistiacu funkciu a rýchle sušenie, no neobsahuje ovládanie cez aplikáciu. Vďaka plochému dizajnu sa ľahko dostane aj pod nízky nábytok. Prilieha k podlahe a zmestí sa do priestorov už od 14 cm, pričom kefka má výšku len 9,8 cm.Jeho štíhly dizajn, nízka výška a tichý chod ho predurčujú na použitie v moderných minimalistických domácnostiach na časté, bezproblémové upratovanie.Každý z týchto vysávačov vám prinesie viac poriadku, čistoty a... času. A v roku 2025 je to naozaj luxus. Či už hľadáte maximálny výkon, inteligentnú efektivitu alebo flexibilitu bez akejkoľvek námahy – Dreame má riešenie práve pre vás.Vyčistite svoj priestor. Vážte si svoj čas. Vyberte si technológiu, ktorá vám dovolí slobodne dýchať.Informačný servis