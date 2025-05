Prokuratúra by sa v prípade Harabina nemala odvolávať, podľa Danka je potrebná reforma justície – VIDEO

Preplatenie právnika

Stanovenie lehôt

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

30.5.2025 (SITA.sk) - Prokuratúra by nemala podávať odvolanie v prípade bývalého sudcu a politika Štefana Harabina , ktorého v piatok súd oslobodil v kauze schvaľovania ruského útoku na Ukrajinu. Povedal to na tlačovej konferencii podpredseda parlamentu a líder SNS Andrej Danko . Pripomenul pritom, že Harabinov prípad sa riešil tri roky a len znalecký posudok v prípade stál takmer 10-tisíc eur.„A po troch rokoch povie sudca, že ho vlastne nemôže odsúdiť, lebo medzinárodné predpisy hovoria, že nie je jasné, že Rusko je agresor," vyhlásil Danko. Doplnil, že štát by podľa neho mal „veľmi rýchlo dospieť k dohode s Harabinom", napríklad pokiaľ ide o náklady na obhajobu. Prípad Harabina by podľa Danka mal byť podnetom na reformu justície.„Ak si tri roky napríklad platíte právnika na to, aby ste štátu dokázali, že nie ste vinný, tak by vám ten štát mal toho právnika po tých troch rokoch zaplatiť," skonštatoval líder SNS. Rovnako by podľa Danka bolo dobrá riešiť neefektívnosť trestných konaní.„Podľa mňa máme najväčší počet policajtov, prokurátorov a sudcov na počet obyvateľov," povedal Danko s tým, že napriek tomuto je oblasť justície neefektívna a vyžaduje si vynaloženie obrovských prostriedkov od štátu.Prípady, ako bol ten Harabinov by mali podľa Danka končiť už v prípravnom konaní. Zároveň by podľa neho mali byť stanovené lehoty, napríklad medzi obvinením a obžalobou. Policajti by tiež podľa Danka mali osoby, ktoré podávajú trestné oznámenia, poučiť o tom, že môžu poškodiť práva iných a tí potom môžu žiadať náhradu škody.„Sú štáty, ktoré keď nepreukážu v nejakom období povedzme rokov, že ste spáchali trestný čin, tak to trestné konanie sa musí zastaviť," uviedol Danko. Doplnil, že každému je možné zničiť život trestným oznámením.