Inteligentné upratovanie s novou sériou robotických vysávačov Dreame L50

12.7.2025 (SITA.sk) - Spoločnosť Dreame uvádza na trh novú sériu robotických vysávačov L50, ktorá spája výkonné sanie, automatizovanú starostlivosť a pokročilé navigačné technológie. Dvojica modelov L50 Pro Ultra a L50 Ultra stavia na silných základoch predchádzajúcich generácií a posúva zážitok z upratovania o úroveň vyššie – do skutočne autonómnej podoby.Vlajkovou loďou série je model Dreame L50 Pro Ultra . Ten je vybavený výkonným motorom s maximálnym sacím výkonom 19 500 Pa a inovatívnym systémom VersaLift, ktorý umožňuje pohyb pod nízkym nábytkom bez potreby kompromisov v navigácii. Vďaka technológii EasyLeap™ zvládne vysávač bez problémov prekonať prahy do výšky štyroch centimetrov, čo z neho robí vhodného kandidáta aj do viacpodlažných bytov alebo starších stavieb s vyššími prechodmi.Model Pro Ultra zároveň zaujme dvojicou kefiek HyperStream Detangling DuoBrush, ktoré sú navrhnuté tak, aby si poradili s prachom, vlasmi či srsťou domácich miláčikov bez zamotávania a manuálneho čistenia. Pokročilá AI kamera v kombinácii s 3D navigáciou dokáže identifikovať až 180 rôznych objektov a vyhýbať sa im v reálnom čase.O čistotu sa stará aj po ukončení vysávania. Vďaka stanici PowerDock zvládne L50 Pro Ultra automatické vyprázdňovanie, umývanie mopov horúcou vodou s teplotou až 75 °C, sušenie horúcim vzduchom a dopĺňanie čistiaceho roztoku. Systém AceClean DryBoard zabezpečuje, aby zostali mopovacie plochy hygienicky čisté, bez zvyšnej vlhkosti a zápachu. Vysávač má kapacitu batérie 6 400 mAh, čo umožňuje nepretržitú prevádzku až do 230 minút. Nechýba ani podpora smart domácností prostredníctvom protokolu Matter.Druhý model série,, ponúka rovnako vysoký sací výkon a zdieľa väčšinu technológií so svojím súrodencom. Vďaka systému ProLeap™ rýchlo a bez zaseknutia prechádza ešte väčšie prekážky – prejde cez prahy a iné prekážky až do výšky 6 cm. Technológia MopExtend RoboSwing sa zas stará o dôkladné čistenie rohov a ťažko prístupných miest pri sokloch a stenách. L50 Ultra je tiež vybavený automatickým dopĺňaním vody, čistiaceho roztoku a sušením mopov, takže užívateľ nemusí zasahovať do jeho prevádzky celé týždne.Dreame sériou L50 jasne ukazuje, že budúcnosť domácich spotrebičov nie je len o výkone, ale najmä o schopnosti samostatne sa prispôsobiť priestoru, potrebám používateľa a nárokom dnešnej doby. Oba modely pritom prinášajú kombináciu spoľahlivosti, pokročilého dizajnu a praktických funkcií, ktoré oslovia ako technologických nadšencov, tak aj bežných používateľov hľadajúcich skutočne bez údržbové riešenie.Informačný servis