Pracovný trh na Slovensku čaká zásadná premena, kľúčom k úspechu budú nové zručnosti a schopnosť učiť sa

Asociácia personálnych agentúr Slovenska vznikla ako prvé záujmové profesijné združenie ešte v roku 2002 a bola zaregistrovaná dňa 17.1.2003. Jeho členmi sú najvýznamnejšie spoločnosti v oblasti poskytovania pracovno-poradenských služieb na slovenskom trhu: Europersonal, Grafton Recruitment , Hofmann Personal, Index Nosluš, Lugera, ManpowerGroup, Proplusco, Synergie a Transfer – international staff.

12.7.2025 (SITA.sk) - Pracovný trh na Slovensku prechádza najväčšou transformáciou v histórii, ktorú poháňajú umelá inteligencia, automatizácia a digitálne technológie. Zmeny sa dotýkajú nielen technológií, ale aj spôsobu práce, očakávaní zamestnávateľov a potrieb zamestnancov.„Firmy na Slovensku dnes cítia výrazný tlak na adaptáciu – viac než 80 % z nich očakáva v priebehu najbližších piatich rokov výraznú premenu pracovných pozícií pod vplyvom automatizácie a umelej inteligencie," uviedla Zuzana Rumiz , prezidentka Asociácie personálnych agentúr Slovenska (APAS) a generálna manažérka ManpowerGroup Slovensko Aj keď nálada na trhu práce je aktuálne pozitívna a zamestnávatelia plánujú nové nábory najmä v automotive, logistike, doprave a financiách, podľa Rumiz za týmito číslami stojí zásadná výzva: „Ako udržať tempo s technologickými zmenami a pripraviť sa na budúcnosť práce, ktorá už prebieha." Personalisti upozorňujú, že schopnosť prispôsobiť sa meniacim sa podmienkam bude kľúčová nielen pre zamestnancov, ale aj pre firmy.„Definícia kvalifikovaného zamestnanca sa bude čoraz viac posúvať od formálneho vzdelania ku schopnosti adaptovať sa, učiť sa a efektívne spolupracovať s novými technológiami," zdôrazňuje Tomáš Kušmirek z personálnej agentúry TRANSFER Slovensko.Zmeny na pracovnom trhu sa podľa odborníkov zrýchľujú a mnohé firmy s nimi nestačia držať krok. „Z mojich skúseností vidím, že firmy síce vnímajú potrebu transformácie, no často ich brzdí nedostatok času a kapacít. Operatíva preváži nad strategickým plánovaním, chýbajú im jasné priority a vízia vzdelávania," hovorí Viera Bobáková z TRANSFER Slovensko.Podľa nej je kľúčové, aby sa vzdelávanie stalo prirodzenou súčasťou práce, nie výnimočnou udalosťou. Moderná vzdelávacia kultúra by mala byť prepojená s praxou a reagovať na reálne potreby zamestnancov.„U nás sa napríklad osvedčil model, kedy interný kouč nielen sprevádza zamestnanca onboardingom, ale stará sa aj o jeho individuálny rozvoj a vzdelávanie podľa jeho potrieb a tempa," vysvetľuje Bobáková. Personalisti z APAS považujú za najefektívnejšie formy rozvoja online kurzy, mikroškolenia, koučing a prácu na konkrétnych projektoch.Automatizácia sa dnes dotýka najmä rutinných, opakovateľných činností, ako sú administratíva, zákaznícke služby či jednoduché výrobné procesy, no zasiahnuť môže aj kvalifikovanejšie pozície.„Ohrozené sú aj niektoré IT profesie – napríklad programovanie. Dnes už existujú nástroje na tvorbu aplikácií bez potreby zásahu programátora. Ľudia v týchto odboroch by sa preto mali zamerať na zručnosti s vyššou pridanou hodnotou," upozorňuje Kušmirek.Rumiz dopĺňa: „Dopyt po technických talentoch stále prevyšuje ponuku, no súčasne rastie význam tzv. hybridných pozícií, kde sa prepájajú technologické znalosti s komunikačnými a manažérskymi zručnosťami. Kto ich má, bude mať na trhu práce výhodu."Kľúčom k úspechu je schopnosť učiť sa, prispôsobovať sa a využívať nové technológie vo svoj prospech. „Zavádzanie umelej inteligencie a nových technológií by nemalo byť jednorazovým projektom, ale súčasťou dlhodobého rozvoja firmy. Najlepšie výsledky prinášajú malé, opakovane testované kroky, ktoré umožňujú tímom prispôsobiť sa postupne," vysvetľuje Rumiz.Firmy by mali investovať do vzdelávania zamestnancov v oblasti AI a technickej gramotnosti, budovať internú vzdelávaciu kultúru prepojenú s praxou a podporovať rozvoj tzv. „nenahraditeľných" zručností, ako je kritické myslenie, empatia, strategické uvažovanie či schopnosť viesť tím.Ani jednotlivci sa nemôžu spoliehať len na to, čo už vedia. „Zamestnanci by mali byť pripravení opustiť svoju komfortnú zónu. Aj keď firma neponúka formálne vzdelávacie programy, existuje množstvo bezplatných možností – od online kurzov až po prácu na malých projektoch, ktoré umožnia získať nové skúsenosti," pripomína Kušmirek.Budúcnosť práce sa podľa odborníkov deje už teraz a jedinou istotou je, že schopnosť učiť sa, prispôsobovať sa a tvoriť hodnotu v meniacom sa svete bude rozhodujúcou zručnosťou budúcnosti.„Budúcnosť práce nie je len o technológiách, je aj o ľuďoch. Tí, ktorí sú zvedaví a otvorení zmene, budú mať vždy navrch oproti tým, ktorí sa boja urobiť ten krok vpred," uzatvára Kušmirek.