Intenzívne búrky zvýšili povodňovú aktivitu, najhoršia situácia je na východnom Slovensku

Lejaky rýchlo zdvíhali vodné hladiny

V teréne zasahujú desiatky pracovníkov

Plné ruky práce mali aj hasiči

17.8.2021 (Webnoviny.sk) - Na viacerých miestach východného Slovenska sa po pondelkových večerných búrkach a intenzívnom daždi zvýšila povodňová aktivita. K šiestim obciam s vyhláseným stupňom povodňovej aktivity po nedeľňajšej búrke pribudli ďalšie.Ako informoval hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) Marián Bocák , v utorok 17. augusta k 9:00 je v súvislosti s hydrologickou situáciou vyhlásená povodňová aktivita v 12 obciach, ale aj na tokoch v okrese Bardejov.Najvyšší III. stupeň povodňovej aktivity (SPA) je vyhlásený v obciach Zborov, Kurov, Hrabské, Lenartov, Snakov, Gerlachov, Malcov (všetky okres Bardejov), v obci Ľubotín (okres Stará Ľubovňa), ako aj na Hornej Topli v okrese Bardejov.„V územnom obvode okresu Bardejov prevláda intenzívna búrková činnosť sprevádzaná lejakmi o silnej intenzite. Dochádzalo k prudkým vzostupom vodných hladín na tokoch, ako aj k záplavám povrchovou vodou,“ uviedol Bocák k vyhláseniu III. SPA na Hornej Topli prednostom Okresného úradu v Bardejove, ktorý tak urobil v pondelok o 21:00.Druhý SPA je aktuálne platný v obciach Rokytov, Cigeľka, Tarnov, Zlaté (okres Bardejov) a na tokoch v územnom obvode okresu Bardejov. „Stupne povodňovej aktivity sa môžu počas dňa meniť v závislosti od aktuálnej hydrologickej situácie a priebehu záchranných a zabezpečovacích prác,“ poznamenal Bocák.Dodal, že v súvislosti s víkendovými povodňami je v postihnutých lokalitách 60 pracovníkov a 35 kusov techniky.„Správca toku vykonáva bezprostredné zabezpečovacie práce po povodni v lokalitách, kde to hladina vody dovoľuje a zároveň sleduje aktuálnu hydrologickú situáciu. Ide najmä o odstraňovanie nánosov zátaras a pomiestnu stabilizáciu poškodených korýt vodných tokov,“ dodal hovorca SVP.Hasiči v Prešovskom kraji mali v súvislosti s počasím od pondelka 16. augusta do 7:00 utorkového rána celkovo 16 výjazdov. Ako informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Prešove Miroslava Knišová, celkom zasahovalo 46 hasičov a nasadených bolo 20 kusov hasičskej techniky.Najviac zasiahnuté boli obce v okrese Bardejov, a to Gerlachov, Malcov, Snakov a Hrabské, kde spolu s profesionálnymi hasičmi zasahovali aj dobrovoľné hasičské zbory okolitých obcí.„Pomoc bola potrebná najmä pri odstraňovaní spadnutých stromov z komunikácií, odčerpávaní vody zo zatopených záhrad, pivníc a suterénov rodinných domov a pri odstraňovaní nečistôt a nánosov bahna z miestnych komunikácií,“ skonštatovala Knišová.Príslušníci z hasičskej stanice Stará Ľubovňa a Ľubotín zasahovali trikrát, rovnako trikrát zasahovali aj hasiči z Bardejova. Príslušníci HaZZ z Levoče mali štyri výjazdy, po dvakrát zasahovali príslušníci z Vranova nad Topľou a zo Záchrannej brigády Hasičského a záchranného zboru v Humennom. Po jedenom výjazde evidujú príslušníci z hasičskej stanice v Humennom a v Snine.