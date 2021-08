Taliban vyhlásil v Afganistane amnestiu. Nechce, aby sa ženy stali obeťami a pozýva ich do vlády

Ženy vo vláde podľa práva

Nechcú nútiť k islamu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

17.8.2021 (Webnoviny.sk) - Taliban v utorok vyhlásil v celom Afganistane „amnestiu“ a vyzval ženy, aby sa pripojili k jeho vláde. Výroky Enamulláha Samangáního, člena kultúrnej komisie hnutia, predstavujú na celoštátnej úrovni prvé vyjadrenie zástupcu Talibanu k predstavám o vládnutí po bleskovom získaní kontroly nad krajinou.Napriek tomu, že z Kábulu nehlásia významnejšie boje alebo incidenty, zostáva väčšina obyvateľov doma v obavách z ďalšieho vývoja.Povstalci po prevzatí moci prepustili väzňov a vyrabovali zbrojné sklady. Staršie generácie si pamätajú ultrakonzervatívny výklad islamu, ktorý počas predchádzajúcej vlády Talibanu zahŕňal kameňovanie, amputácie a verejné popravy."Islamský emirát nechce, aby sa ženy stali obeťami,“ povedal Samangání, pričom použil výraz, ktorým militanti označujú Afganistan. „Mali by byť vo vládnej štruktúre podľa práva šaría,“ dodal predstaviteľ Talibanu.„Štruktúra vlády nie je celkom jasná, na základe skúsenosti by ale malo existovať úplne islamské vedenie a všetky strany by sa mali pripojiť,“ uviedol ďalej Samangání.Čo sa týka podrobností, boli jeho vyjadrenia vágne, naznačil však, že obyvatelia už poznajú zásady islamského práva a budú sa nimi riadiť.„Naši ľudia sú moslimovia a my tu nie sme na to, aby sme ich nútili k islamu,“ povedal Samangání.Za vlády Talibanu boli ženy z veľkej časti uzatvorené so svojich domovoch. V posledných rokoch sa povstalci snažia prezentovať umiernenejšie, mnoho Afgancov však zostáva skeptických, informuje agentúra AP.