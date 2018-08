Inter bez Škriniara podľahol Sassuolu, Spalletti skrizoval trávnik

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rím 20. augusta (TASR) - Futbalisti Interu Miláno odštartovali novú ligovú sezónu prehrou 0:1 na ihrisku Sassuola, no ich tréner Luciano Spalletti odmietol paniku. Podľa kormidelníka "nerazzurri" sa jeho zverenci nemusia za predvedený výkon hanbiť.povedal Spalletti pre klubovú webstránku.zhodnotil stretnutie.Spalletti nemohol v nedeľňajšom dueli nasadiť do hry Milana Škriniara, slovenský reprezentačný stopér si počas tréningu privodil zranenie stehenného svalu a celý zápas sledoval z lavičky náhradníkov. V strede obrany hostí sa tak predstavila dvojica Stefan De Vrij a Miranda. O jediný gól stretnutia sa postaral v 27. minúte z pokutového kopu Domenico Berardi, ktorý potrestal faul Mirandu na Federica Di Francesca v šestnástke. Ďalší presný zásah mohol pridať domáci Kevin-Prince Boateng, ktorý pri debute v drese Sassuola a návrate do Serie A trafil žrď. Tréner Interu po zápase skritizoval zlý terén na štadióne Mapei v Reggio Emilia, kde Sassuolo hráva svoje domáce zápasy.ubezpečil Spalletti.Sassuolo potvrdilo, že to na Inter vie, vyhralo už siedmy z uplynulých jedenástich vzájomných zápasov.