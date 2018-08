Juniorskými majstrami SR v golfe sa stali Brezovský a Dzubáková

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Báč 20. augusta (TASR) - Titul juniorského majstra Slovenska v golfe za rok 2018 si v kategórii do 21 rokov vybojoval Michal Brezovský. Ženskú súťaž v tejto vekovej kategórii ovládla Hana Dzubáková.O tituly pre národných šampiónov sa hralo na mládežníckych medzinárodných majstrovstvách Slovenska v hre na rany v areáli golfového klubu Welten v Báči neďaleko Šamorína. Súťažilo sa v juniorských a dorasteneckých kategóriách do 16, 18 a 21 rokov. Súťažiaci absolvovali tri 18-jamkové kolá, celkovým víťazom v danej kategórií sa stal golfista s najnižším počtom dosiahnutých úderov.Najlepšia v kategórii junioriek Dzubáková dosiahla skóre 218, druhá Slovenka Oľga Prachářová o dva údery viac. V chlapčenských kategóriách predviedli najlepšie výkony slovenskí reprezentanti Michal Brezovský a Pavol Mach, obaja zvládli tri kolá dovedna 208 údermi. Brezovský ovládol kategóriu juniorov do 21 rokov, Mach tesne triumfoval v súťaži dorastencov. Informáciu priniesla v tlačovej správe Slovenská golfová asociácia (SKGA).