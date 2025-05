Inter je po epickom dueli vo finále, Inzaghi: Neuveriteľné výkony

Epickosť, dynamiku, drámu, zvraty, gólovú prestrelku a v neposlednom rade množstvo emócií. To futbalovému svetu priniesol semifinálový súboj Ligy majstrov medzi Interom Miláno a FC Barcelona, v ktorom napokon ťahali za kratší koniec Katalánci. Taliansky klub si zahrá finále po dvoch rokoch, svojho súpera zdolal s celkovým skóre 7:6.



Po minulotýždňovom úvodnom súboji v Barcelone, ktorý sa skončil remízou 3:3, len málokto čakal, že sa v Miláne zopakuje podobný scenár. Odvteda však priniesla ďalšie futbalové divadlo. Domáci po polčase viedli o dva góly a zdalo sa, že postup majú vo vrecku. Barcelona však po zmene strán vyrovnala v priebehu šiestich minút a keď ju v 87. minúte poslal do vedenia Raphinha, domáci fanúšikovia stíchli desom. Ten však netrval dlho, keďže v tretej minúte nadstaveného času si vynútil predĺženie Francesco Acerbi a o postupe Interu rozhodol v 99. minúte Davide Frattesi. „Mal som šťastie, že som mohol dohrať zápas, pretože som oslavoval tak veľmi, že sa mi zatočila hlava a takmer som stratil vedomie,“ priznal strelec víťazného gólu v rozhovore pre Sky Sport Italia.



Dvadsaťpätročný stredopoliar krátko predtým povzbudzoval tribúny, aby robili ešte väčší hluk. „To je súčasť mojej kariéry. Nedostal som toľko neuveriteľného talentu, ale vždy som posledný, kto sa vzdáva a prvý, kto verí, že to dokážeme. Za stavu 3:3 som Marcusovi Thuramovi povedal, že postúpime,“ dodal Frattesi. Húževnatosť nechýbala ani jednému celku a aj domáci kouč Simone Inzaghi pripustil, ako náročné bolo vybojovať si postup. „V prvom rade musím zagratulovať Barcelone, pretože je naozaj silný súper. Vyžadovalo si to super Inter, takže chválim svojich chlapcov za to, že v oboch zápasoch podali dva neuveriteľné výkony. Bola to jediná cesta, ako sa dostať do finále. Som veľmi hrdý na to, že som ich tréner, pretože do toho dali všetko. Mali by si užiť každý moment pred týmito fanúšikmi, sme naozaj šťastní,“ uviedol po zápase.

V základnej zostave „nerazzurri“ nastúpil kapitán Lautaro Martinez, pričom ešte v pondelok doobeda to vyzeralo, že bude mimo. V Barcelone si totiž poranil zadný stehenný sval. „Cítil som pichanie v nohe a prvé dva dni som len sedel doma a plakal. S personálom sme však odviedli skvelú prácu a podarilo sa mi zotaviť, aj keď som nebol stopercentne pripravený. Takto prežívam futbal. V takýchto dueloch zo seba musíte vydať všetko. Sľúbil som rodine, že dnes vyjdem na trávnik,“ prezradil o svojej motivácii. Svoju dôležitosť potvrdil aj úvodným gólom stretnutia v 21. minúte, v posledných siedmich odohraných zápasoch v súťaži ich celkovo zaznamenal osem.



Barcelona bola blízko k prvej finálovej účasti po desiatich rokoch. Pod vedením Hansiho Flicka však zanechala výraznú stopu s prísľubom, že s ňou treba v nadchádzajúcich rokoch počítať. „Povedal som hráčom, že viem, že všetci sú sklamaní, ale koniec koncov môžeme byť na náš výkon hrdí. Dali sme do toho všetko a niekedy je to už tak. Musíme to akceptovať a v budúcej sezóne začneme odznova. Vyhrať Ligu majstrov je jedným z našich cieľov, v ďalšej sezóne sa vrátime,“ avizoval nemecký kormidelník.



Jeho mužstvo malo v tomto ročníku najsilnejšiu ofenzívu, v 14 zápasoch nastrieľalo 43 gólov, čo je o 12 viac ako druhí Borussia Dortmund, Paríž St. Germain a Bayern Mníchov. Zlepšiť sa však musí v defenzíve, až dva inkasované góly v utorok prišli po chybách v obrane. „Úprimne, je to smutná noc. Sme veľmi smutní. Naozaj sme sa chceli prebojovať do finále. V Lige majstrov sme mali skvelú sezónu a boli sme tak blízko. Na konci tieto zápasy rozhodujú malé detaily. Urobili sme chyby a ďalšia fáza nám vykĺzla spod prstov,“ povedal stopér Ronald Araujo pre oficiálnu stránku Európskej futbalovej únie (UEFA).

V drese „blaugranas“ opäť exceloval španielsky mladík Lamine Yamal. Ešte za stavu 3:2 prudkou strelou opečiatkoval žrď a v predĺžení ho o gól pripravil skvelo chytajúci Yann Sommer. „Ktorý zákrok si budem pamätať? Posledný proti Lamineovi Yamalovi. Je to skvelý hráč a našťastie to nebol gól,“ uznal Švajčiar, ktorý si vyslúžil ocenenie hráč zápasu napriek trom inkasovaným zásahom.



Vo svojom poslednom finále Inter prehral s Manchestrom City 0:1 a jeho motivácia pred záverečným zápasom v Allianz Aréne je obrovská. „Pred dvoma rokmi sme prehrali finále. Vieme, že všetko je možné. Tento rok bojujeme a máme jasné ciele,“ konštatoval obranca Denzel Dumfries. Taliansky klub si vo finále 31. mája zmeria sily s úspešnejším z dvojice PSG - Arsenal Londýn. Flick uzavrel svoje slová na pozápasovej tlačovej konferencii jasným odkazom: „V Mníchove im prajem veľa šťastia.“