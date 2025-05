Ohlasy médií po postupe Interu Milána cez Barcelonu: Epická noc

Ohlasy médií po postupe Interu Miláno do finále Ligy majstrov cez FC Barcelona, ktorú v odvete zdolal 4:3 po predĺžení.

La Gazzetta dello Sport: „Epická noc, Inter nekonečný: Vyradil Barcu v predĺžení. Je to finále!“





Football Italia: „Neuveriteľný Inter sa dostal do finále.“Marca: „Maximálna krutosť pre Barcu.“Mundo Deportivo: „Barca mala opäť na dosah epický úspech a v Miláne padla so zdvihnutou hlavou.“L'Equipe: „Medzihviezdne semifinále.“Sky Sports: „Inter vyradil Barcelonu v pozoruhodnom semifinále Ligy majstrov, ktoré si budeme pamätať veľmi dlhú dobu.“Bild: „TO. BOL. ZÁPAS. Nanešťastie, vo finále môže hrať iba jeden.“The Guardian: „Frattesi poslal Inter do finále, zatiaľ čo Barcelona ťahala za kratší koniec v zápase so siedmimi gólmi, ktorý sa okamžite stane klasikou.“BBC: „Inter a Barca ďakujeme. Zápas, ktorého koniec si nikto neprial.“ESPN: „Inter Miláno a Barcelona napísali novú kapitolu vo folklóre Ligy majstrov.“iDnes.cz: „Epická prestrelka, diel druhý. Finále Ligy majstrov oslavujú domáci.“iSport.cz: „Bláznivá šou na San Sire! Miláno je vo finále Ligy majstrov.“