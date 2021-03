Inter Miláno má problém s koronavírusom, Škriniar zrejme neposilní slovenskú reprezentáciu

Všetci hráči majú zákaz cestovať

Do pondelka budú hráčov testovať

18.3.2021 (Webnoviny.sk) - Aj obranca Milan Škriniar možno bude chýbať slovenskej futbalovej reprezentácii v marcových dueloch kvalifikácie o postup na MS 2022. Jeho klub Inter Miláno z talianskej Serie A sa totiž ocitol v karanténe po pozitívnom teste na ochorenie COVID-19 u štyroch hráčov A-tímu - brankára Samira Handanoviča, obrancov Danila D'Ambrosia a Stefana de Vrija aj stredopoliara Matíasa Vecina.Vedenie klubu aktuálne zatrhlo všetkým hráčom odchod z Miláno na reprezentačné akcie.Vedenie najvyššej talianskej futbalovej súťaže Serie A tiež odložilo na sobotu naplánovaný duel medzi Interom Miláno a Sassuolom. Príslušné zdravotnícke autority dočasne prerušili činnosť celého klubu na štyri dni, týka s to aj spomenutého ligového stretnutia. "Všetci hráči tiež majú zákaz cestovať a plniť si reprezentačné povinnosti," uvádza sa vo vyhlásení Interu Miláno.Milan Škriniar nechýbal v utorkovej nominácii trénera tímu SR Štefana Tarkoviča na marcové súboje v kvalifikácii o postup na budúcoročné MS, zraz reprezentácie je naplánovaný už na nedeľu 21. marca. Milánčania podstúpia ďalšie kolo plošného testovania v pondelok, po ich výsledkoch budú známe ďalšie kroky. Je možné, že potom futbalisti dostanú povolenie pridať sa k národným tímom. Inter má v Serie A šancu na zisk domáceho titulu po viac ako dekáde. Zverenci trénera Antonia Conteho majú na čele tabuľky náskok deviatich bodov pred mestským rivalom AC Miláno. Slovenský futbalový zväz (SFZ) na svojom webe potvrdil, že dostal od vedenia Interu Miláno správu."Píše sa v nej, že tamojšie štátne inštitúcie nepovoľujú klubu odohrať najbližšie stretnutie Serie A so Sassuolom, ktoré bolo na programe v sobotu. Do pondelka 22. marca musia všetci hráči zostať doma v povinnej karanténe a tým, ktorí boli nominovaní do národných tímov, nesmie byť umožnené vycestovať na zrazy. Do pondelka ich budú testovať a tí, ktorí budú mať štyri po sebe nasledujúce testy negatívne, sa v spomínaný deň stretnú v tréningovom centre klubu. To znamená, že táto situácia sa týka aj nášho stopéra Milana Škriniara. Až v pondelok teda bude známe, aký bude ďalší možný vývoj v tejto situácii,“ uviedol prezentačný tréner Štefan Tarkovič na webe futbalsfz.sk.