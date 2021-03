Slovenskí futbalisti spoznali miesto generálky na majstrovstvá Európy, bude to blízko Bratislavy

Po súboji sa presunú do Dublinu

Na štadióne odohrali finále ME 2008

18.3.2021 - Slovenská futbalová reprezentácia už pozná dejisko svojej generálky pred účinkovaním na tohtoročných majstrovstvách Európy. Už istý čas je známe, že zverenci trénera Štefana Tarkoviča odohrajú 6. júna prípravný duel v Rakúsku proti domácemu výberu, jeho dejiskom napokon bude viedenský štadión Ernsta Happela.Informuje o tom oficiálny web Slovenského futbalového zväzu (SFZ).Slováci sa po súboji presunú do írskeho Dublinu, v ktorom budú mať svoj hlavný stan počas tohtoročného Eura. Slovenský tím na ME nastúpi 14. júna proti Poliakom a o štyri dni neskôr proti Švédom práve v Dubline, o ďalších päť dní proti Španielom v Bilbau.Slovenská a rakúska futbalová reprezentácia doteraz odohrali štyri vzájomné stretnutia, obaja súperi si pripísali po jednom triumfe a dve merania síl sa skončili nerozhodne. Ani raz nešlo o súťažný zápas, všetky mali prívlastok prípravný. Päťdesiattisícový štadión Ernsta Happela bol dejiskom aj ostatného zápasu oboch tímov, v novembri 2016 sa stretnutie skončilo bez gólov.Predtým sa slovensko-rakúske súboje konali aj v Klagenfurte (august 2011), Bratislave (marec 2004) a Grazi (marec 2002).Ako upozorňuje web futbalsfz.sk, štadión Ernsta Happela bol v minulosti dejiskom šiestich finálových zápasov európskych pohárových súťaží a hralo sa tam aj finále ME 2008. Reprezentácia Československa odohrala vo Viedni spolu šestnásť zápasov, z toho desať na štadióne Ernsta Happela, ostatné na legendárnom Hohe Warte Stadion.Prvým Slovákom, ktorý v reprezentačnom drese nastúpil vo viedenskom Pratri bol v septembri 1934 Štefan Čambal, o dvanásť rokov neskôr na ňom absolvoval reprezentačnú premiéru v drese ČSR Ladislav Kubala.