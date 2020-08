Inter Miláno mení plány, Antonio Conte pokračuje v rozbehnutom projekte

Mali takmer istú náhradu

Odstupné by bolo vysoké

26.8.2020 (Webnoviny.sk) - Inter Miláno chcel v tejto špecifickej sezóne viac ako len finále v Európskej lige a druhé miesto v konečnej tabuľke Serie A. A keďže tréner Antonio Conte nezískal žiadnu trofej, podľa pôvodných informácií mal z klubu odísť. Lenže zrazu je všetko inak a 51-ročný impulzívny odborník na San Sire zostáva.A to už mali "nerazzurri" údajne takmer istú náhradu - Massimiliana Allegriho . Ten v rokoch 2015 - 2019 priviedol Juventus Turín k piatim titulom v talianskej najvyššej súťaži v neprerušenej sérii."Vedenie klubu a Antonio Conte mali konštruktívnu schôdzku o spoločnej budúcnosti. Obe strany na nej položili základy pokračovania vzájomnej spolupráce na klubovom projekte," píše sa vo vyhlásení na oficiálnej stránke inter.it.Talianske médiá predtým písali, že Allegri už súhlasil s ročným platom 8 miliónov eur plus bonusmi. Kontrakt mal podpísať na dva roky. Conte má v Interi Miláno zmluvu ešte na dva roky s ročným platom 12 miliónov eur. Odstupné by bolo v tomto prípade zrejme príliš vysoké.Inter Miláno minulý piatok bez slovenského obrancu Milana Škriniara v zostave prehral vo finále Európskej ligy s FC Sevilla 2:3 a pomedzi prsty mu utiekol prvý veľký titul z európskej scény od triumfu vo finále Ligy majstrov v roku 2010. Tréner Conte po tesnom finálovom neúspechu k otázkam o svojej budúcnosti vyhlásil: "Sadneme si po návrate do Milána a s chladnou hlavou zanalyzujeme celú sezónu. Posúdime všetky možnosti a vyberieme tú najlepšiu pre budúcnosť Interu."