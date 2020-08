Zlatan Ibrahimovič je pre AC Miláno prioritou, s klubom sa údajne dohodol na ďalšej spolupráci

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

26.8.2020 (Webnoviny.sk) - Budúcnosť švédskeho futbalistu Zlatana Ibrahimoviča by sa mala naďalej spájať s talianskym klubom AC Miláno . Technický riaditeľ Paolo Maldini tvrdí, že nový kontrakt s 38-ročným útočníkom je na spadnutie a Gazzetta dello Sport dokonca píše o hotovej veci. Na svete už údajne je dohoda o siedmich miliónoch eur na sezónu 2020/2021."Ibrahimovič je naša priorita a tvrdo sme pracovali na tom, aby sme ho udržali v našom klube. Do začiatku sezóny už nezostáva veľa času, preto to chceme čo najskôr uzavrieť," povedal Paolo Maldini, jedna z klubových ikon tímu zo San Sira. Gólonosný, ale aj kontroverzný útočník, ktorý si už dres AC Miláno obliekal v rokoch 2010 - 2012, údajne odmietol zmluvu s bonusmi za strelené góly. Informuje o tom aj portál goal.com.Ibrahimovič sa ocitol po ôsmich rokoch v Miláne v januári po prestupe z tímu zámorskej MLS Los Angeles Galaxy. Podpísal tam polročný kontrakt na 3,5 milióna eur s opciou na ďalšiu sezónu. A hoci sa najmä počas koronavírusovej prestávky viackrát skloňovalo jeho meno v súvislosti s odchodom z Talianska, nakoniec tam zrejme zostane ešte jednu sezónu.V 18 zápasoch Serie A strelil 10 gólov a pomohol Milánčanom k celkovému šiestemu miestu v tabuľke, hoci pred pandémiou ochorenia COVID-19 im patrila až jedenásta priečka. Klub AC Miláno bolo po reštarte sezóny v lete najúspešnejším tímom Serie A a napokon si aj vďaka švédskemu dlháňovi vybojoval účasť v Európskej lige.