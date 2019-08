Inter Miláno poslal Joaa Maria na hosťovanie do Lokomotivu Moskva

Hráč Interu Miláno Mauro Icardi (vpravo) oslavuje svoj gól so spoluhráčmi - slovenským obrancom Milanom Škriniarom (vľavo) a Joao Mariom (v strede). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 28. augusta (TASR) - Portugalský futbalový stredopoliar Joao Mario zamieril z Interu Miláno na hosťovanie do konca sezóny do ruského klubu Lokomotiv Moskva. Ako informovala agentúra AP, zmluva zahŕňa aj opciu na trvalý prestup po skončení hosťovania.Majster Európy z roku 2016 si počas troch rokov nedokázal vybojovať stabilné miesto v zostave účastníka talianskej Serie A, ktorého dres oblieka aj slovenský reprezentačný stopér Milan Škriniar. V Lokomotive sa stretne s krajanom Ederom, spoluhráčom zo zlatého tímu z EURO 2016.Dvadsaťšesťročný Joao Mario prišiel do Interu pred tromi rokmi zo Sportingu Lisabon. Sezónu 2017/2018 strávil na hosťovaní v anglickom West Hame.