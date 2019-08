Tradičný klub FC Bury si nenašiel majiteľa, vylúčili ho z EFL

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bury 28. augusta (TASR) - Tradičný anglický futbalový klub FC Bury vylúčili z EFL (English Football League) po tom, ako si nedokázal nájsť nového majiteľa a neodohral prvých päť zápasov v treťoligovej League One. Bury je jeden z najstarších anglických klubov, založili ho v roku 1885 a členom EFL bol od roku 1894.Je prvým vylúčeným klubom EFL od roku 1992, keď sa čosi podobné prihodilo Maidstone. Počas existencie klubu FC Bury dvakrát vyhral aj prestížny FA Cup. "Rada EFL urobila toto rozhodnutie jednohlasne, keď sme vzali do úvahy všetky možnosti. Áno, je to nepochybne jeden z najtemnejších dní v ligovej histórii. Ale museli sme dbať na integritu našich súťaží," uviedla podľa agentúry AP predsedkyňa výkonného výboru riadiaceho orgánu Debbie Jevansová.League One bude teraz až do konca sezóny pokračovať s 23 klubmi a počet zostupujúcich sa zredukuje zo štyroch na tri.