Inter Miláno sa nevzdáva snáh o udržanie Škriniara, šanca na dosiahnutie dohody existuje

Záujem PSG a Chelsea

Šanca na dosiahnutie dohody

20.10.2022 (Webnoviny.sk) - Taliansky futbalový veľkoklub Inter Miláno sa naďalej snaží udržať vo svojom kádri slovenského reprezentačného obrancu Milana Škriniara . Ako referuje web britského denníka Daily Mail, Škriniar je pripravený podpísať novú zmluvu s Interom Miláno.Dvadsaťsedemročný rodák zo Žiaru nad Hronom, ktorý v tejto sezóne 2022/2023 odohral niekoľko zápasov „nerazzurri“ s kapitánskom páskou na rukáve, má na San Sire kontrakt iba do 30. júna budúceho roka.O Škriniara sa už počas tohtoročného letného prestupového obdobia zaujímali viaceré popredné európske kluby, pričom najhlasnejšie sa spomínal francúzsky Paríž Saint-Germain a anglický FC Chelsea Milánski funkcionári chcú odvrátiť hrozbu, že Škriniar by mohol v lete odísť zadarmo, a preto sa usilujú nájsť s hráčom spoločnú reč ohľadom nového kontraktu. Generálny riaditeľ Interu Giuseppe Marotta verí, že sa to Milánčanom napokon podarí.„S agentmi Milana Škriniara sa stretneme po zápase proti Viktorii Plzeň. Existuje šanca na dosiahnutie dohody o novej zmluve. Škriniar je špičkový profesionál a miluje Inter. Som optimista, potom je to aj na ňom," uviedol Marotta.Škriniar pôsobí v Interi Miláno od roku 2017, keď prišiel zo Sampdorie Janov. Na Slovensku si obliekal dres MŠK Žilina a krátko hosťoval i v Zlatých Moravciach. Na konte má 54 reprezentačných štartov, v ktorých zaznamenal tri góly. Zahral si na ME 2016 vo Francúzsku i na vlaňajšom šampionáte naprieč „starým kontinentom“.