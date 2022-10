Video: Slafkovský strelil svoj prvý gól v NHL a stal sa najmladším slovenským strelcom, prekonal Gáboríka

Vo veku 18 rokov a 204 dní sa stal najmladším Slovákom, ktorý skóroval v NHL, prekonal rekord Mariána Gáboríka z dresu Minnesoty (18 rokov, 235 dní).



Tohtoročný najvyššie draftovaný hráč si v piatom vystúpení pripísal prvý bod v profiligovej kariére. Odohral 14:26 minúty, na konte mal aj jeden plusový bod, dve trestné minúty, tri strely na bránku a jeden bodyček. Presadil sa strelou zápästím po tom, ako získal puk v súperovej tretine.



"Ani sa nepamätám, ako som skóroval. Išiel som rovno oslavovať, lebo to je tá najlepšia vec na strelenom góle. Viac som sa sústredil na oslavu než na spôsob, akým som dal gól," povedal na webe nhl.com Slafkovský, ktorý sa po svojom zásahu dočkal v domovskej aréne Montrealu potlesku v stoji: "Je tu to najlepšie obecenstvo a po mojom prvom góle v NHL som si nemohol priať krajšiu odmenu. Je to úžasné."



Z víťazstva sa tešil aj Tomáš Tatar, jeho New Jersey uspelo na ľade New Yorku Islanders 4:1. Anaheim v zostave s ďalším slovenským útočníkom Pavlom Regendom prehral v Bostone 1:2 po samostatných nájazdoch. Washington s obrancom Martinom Fehérvárym prehral v Ottawe 2:5. Hráči New Yorku Rangers podľahli San Jose 2:3 po predĺžení, brankár Jaroslav Halák kryl na striedačke chrbát Igorovi Šesťorkinovi.

NHL - výsledky:



Ottawa - Washington 5:2, New York Rangers - San Jose 2:3 pp, Columbus - Nashville 5:3, Pittsburgh - Los Angeles 6:1, Toronto - Dallas 3:2 pp, Montreal - Arizona 6:2 /SLAFKOVSKÝ za domácich 1+0/, Boston - Anaheim 2:1 pp a sn, New York Islanders - New Jersey 1:4, Minnesota - Vancouver 4:3 pp, Edmonton - Carolina 6:4, Calgary - Buffalo 3:6, Vegas - Winnipeg 5:2