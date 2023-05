Inter Miláno uspelo v derby a priblížilo sa k finále, AC Miláno sa v odvete spoľahne na talent i srdce

O triumfe rozhodli už v prvej štvrťhodine

Je to emotívnejšie

Bilancia lepšie vyznieva pre AC

11.5.2023 (SITA.sk) - Futbalisti Interu Miláno sú po stredajšom prvom zápase semifinále Ligy majstrov 2022/2023 proti mestskému rivalovi AC Miláno bližšie prvej k účasti vo finále od roku 2010.„Nerazzurri", ktorým stále chýba dlhodobo zranený slovenský obranca Milan Škriniar , zdolali úradujúcich talianskych majstrov 2:0 a sú v dobrej východiskovej pozícii pred utorňajšou odvetou na rovnakom štadióne San Siro.O triumfe Interu rozhodli už v prvej štvrťhodine duelu Edin Džeko Henrich Mchitarjan , ktorí skórovali v rozmedzí troch minút.„Mali sme vynikajúci prvý polčas. Mohli sme mať po ňom ešte vyšší náskok vzhľadom na to, koľko šancí sme si vytvorili. Hráči naozaj dobre kontrolovali svoje emócie. Musíme takto pokračovať. Vieme, že nás delí len krok od splnenia nášho sna, ktorému sme verili od augusta až dodnes," povedal po zápase tréner Interu Simone Inzaghi , ktorý vyzdvihol prístup svojich zverencov.„Je to derby, takže je o to emotívnejšie. Chalani vedeli, že musia hrať svoju hru, nemyslieť na nič iné a ukázali na ihrisku svoju kvalitu,“ dodal.„Rossoneri" sa pred odvetou rozhodne nevzdávajú, aj keď do nej pôjdu s dvojgólovým mankom. Stále veria v prvú finálovú účasť od roku 2007, keď získali ostatný a celkovo siedmy titul v Lige majstrov.„Poznám mojich hráčov a viem, že môžu hrať lepšie. Viem, že Inter je veľmi silný tím, ale my nie sme o nič slabší. Pre oba tímy to bude mentálne náročný zápas a posledná šanca postúpiť do finále. Stále im to môžeme sťažiť tým, že strelíme góly a pokúsime sa o návrat. Musíme dať do toho všetko, talent aj srdce, aby sme situáciu zvrátili. Bude to náročné, ale nie nemožné," vyhlásil kouč AC Miláno Stefano Pioli Milánske kluby sa dosiaľ na európskej pohárovej scéne stretli štyrikrát. Bilancia lepšie vyznieva pre AC. V semifinále LM 2002/2003 sa zrodili dve remízy - 0:0 a 1:1, pričom AC Miláno postúpilo vďaka pravidlu o góle na ihrisku súpera, aj keď tímy spoločne zdieľajú ten istý štadión.Vo štvrťfinále LM 2004/2005 zasa tím AC Miláno zvíťazil v prvom zápase 2:0 a druhý duel vyhral kontumačne 3:0. Udialo sa tak po tom, ako spomenutú odvetu nedohrali pre svetlice hodené fanúšikmi Interu, pričom jedna zasiahla brankára AC Didu.Navyše, Inter po tomto incidente musel odohrať štyri zápasy v pohárovej Európe za zatvorenými dverami - vrátane stretnutia skupinovej časti LM 2005/2006 proti Artmedii Bratislava.