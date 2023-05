Prieskum ukázal, čo si Slováci myslia o zákaze pre hráčov z KHL hrať na MS v hokeji 2023

Ľudia na Ukrajine naďalej zomierajú

11.5.2023 (SITA.sk) - Podľa správy na webe denníka Plus jeden deň údajne takmer až tri pätiny Slovákov nesúhlasia s tým, že na hokejových majstrovstvách sveta sa slovenská reprezentácia predstaví bez hráčov z ruskej KHL.Ide o výsledky prieskumu, ktorý si periodikum nechalo spraviť agentúrou MNFORCE. Až 58 percent respondentov v druhej polovici apríla uviedlo, že rozhodnutie Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) považuje za nesprávne.Zväz totiž zakázal reprezentovať Slovensko hráčom, ktorí pôsobia v spomenutej ruskej súťaži, to všetko pod vplyvom vojny, ktorú ešte vo februári 2022 rozpútali na ukrajinskom území Rusi s podporou a pomocou Bielorusov.Táto vojna naďalej trvá a ruské vojská na Ukrajine spôsobili smrť tisícok ľudí vrátane detí.Ako informuje Plus jeden deň, podľa prieskumu rozhodnutie SZĽH považuje za správne 21 percent respondentov a rovnaký podiel sa k tomu nevedel vyjadriť.Podľa spomenutého prieskumu až dve tretiny opýtaných tvrdí, že slovenskí športovci by sa nemali vyhraňovať proti účasti Rusov na medzinárodných podujatiach. Opačný názor zastáva tretina respondentov.Dovedna 54 percent respondentov výskumu odmieta, aby bola účasť ruských športovcov na medzinárodných podujatiach podmieňovaná odsúdením spomenutej krvavej vojny, ktorú vedú Rusi na Ukrajine.Na polovicu sú rozdelené názory opýtaných v otázke reprezentovania ruských športovcov pod neutrálnou vlajkou na veľkých športových podujatiach.