Inter Miláno zdolal v milánskom derby AC a získal 20. titul v Serie A

Futbalisti Interu Miláno spečatili v pondelňajšom "derby della Madonnina" zisk jubilejného 20. titulu v histórii Serie A. "Nerazzurri" zdolali v zápase 33. kola najvyššej talianskej súťaže v milánskom derby AC 2:1 a na čele tabuľky majú päť kôl pred koncom súťaže nedostihnuteľný 17-bodový náskok.





Serie A - 33. kolo:

Inter sa na San Sire ujal vedenia v 18. minúte, keď sa po rohovom kope Federica Dimarca presadil hlavou stopér Federico Acerbi. Čakanie na spečatenie titulu mohla predĺžiť minimálne deľba bodov. Jasný signál o tom, že Inter neplánuje odkladať oslavy, vyslal hneď hneď po zmene strán francúzsky útočník Marcus Thuram. Ten si potiahol loptu po úrovni šestnástky a strelou k bližšej žrdi zvýšil na rozdiel dvoch gólov. AC dokázalo zdramatizovať duel v 80. minúte, keď loptu po odraze od žrde poslal do siete Fikayo Tomori - 1:2. Inter odolal záverečnému tlaku a mohol oslavovať už päť kôl pred koncom súťaže. Posledné minúty nadstaveného času ešte poznačila "rugbyová" potýčka Thea Hernandeza s Denzelom Dumfriesom, ktorá vyústila do červených kariet pre oboch. Nedohral ani kapitán "rossoneri" Davide Calabria, ktorý si neudržal nervy pri rohovom kope a rukou zasiahol do tváre Carlosa Augusta.Inter sa osamostatnil na druhej priečke v počte titulov pred rivalom AC, suverén v tejto štatistike je Juventus Turín (36), no "stará dáma" nedokázala triumfovať od sezóny 2019/20. Inter naposledy uspel v ročníku 2020/21, keď jeho dres obliekal aj slovenský reprezentačný kapitán Milan Škriniar, v súčasnosti obranca Paríža Saint-Germain.Hráči AS Rím prehrali v pondelok s Bolognou 1:3. Rimania ťahali sedemzápasovú ligovú sériu bez prehry, ich strata na štvrtú Bolognu sa zvýšila na sedem bodov, no majú zápas k dobru. Bolončania sa sedemnástym plným bodovým ziskom v sezóne priblížili k premiérovej účasti v skupinovej fáze Ligy majstrov. Priamo do hlavnej súťaže postúpi päť tímov zo Serie A. Hostia položili základ úspechu v prvom dejstve, keď sa najskôr v 14. minúte presadil Oussama El Azzouzi a pred prestávkou zvýšil na rozdiel dvoch gólov Joshua Zirkzee. Po zmene strán znížil Sardar Azmoun, no v 65. minúte poistil víťazstvo Bologne Alexis Saelemaekers.



AC Miláno - Inter Miláno 1:2 (0:1)



Góly: 80. Tomori - 18. Acerbi, 49. Thuram. ČK: 90.+4 Hernandez, 90.+7 Calabria - 90.+4 Dumfries





AS Rím - FC Bologna 1:3 (0:2)



Góly: 56. Azmoun - 14. El Azzouzi, 45. Zirkzee, 65. Saelemaekers