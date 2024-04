Tatar posilní Slovensko na MS v Prahe, potvrdil to generálny manažér Seattlu Francis

Hokejový útočník Tomáš Tatar posilní Slovensko na MS v Prahe a Ostrave. V pondelok to potvrdil generálny manažér jeho klubu Seattle Kraken Ron Francis, ktorého citoval portál Circling Seattle Sports.





Tridsaťtriročný krídelník prišiel do klubu počas sezóny z Colorada a v 43 dueloch v jeho farbách nazbieral 15 bodov za osem gólov a sedem asistencií. V drese Avalanche nastúpil na 27 zápasov s bilanciou jeden gól a osem asistencií.Tatar štartoval na šiestich svetových šampionátoch. Pred dvoma rokmi bol kapitán Slovenska a vo ôsmich stretnutiach nazbieral šesť bodov (3+3). V roku 2012 získal striebro.Tréner Craig Ramsay tak môže v Čechách počítať so štyrmi hokejistami, ktorí v prebiehajúcej sezóne pravidelne hrávali v NHL. Pred Tatarom prisľúbili účasť aj Juraj Slafkovský, Šimon Nemec a Martin Pospíšil. Na šampionáte by sa mal predstaviť aj Pavol Regenda, ktorý v tomto ročníku odohral päť duelov za Anaheim.Zo Seattlu smerujú na MS aj Nemec Philipp Grubauer, Francúz Pierre-Edouard Bellemare, Švéd Andre Burakovsky a Kanaďania Jared McCann, Brandon Tanev a Jamie Oleksiak.