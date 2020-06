Inter so Škriniarom v zostave tesne zdolal Sampdoriu, chce zaútočiť na Scudetto (video)

Gól po vtipne narážačke

22.6.2020 (Webnoviny.sk) - Po 115 dňoch sa predstavili futbalisti Interu Miláno na svojom štadióne San Siro v súťažnom zápase. Návrat to bol víťazný a zároveň smutný. Inter so slovenským obrancom Milanom Škriniarom v zostave zdolal Sampdoriu Janov (2:1), ale na tribúnach 80-tisícového stánku nemohli byť diváci.Škriniar odohral na pravej strane trojčlennej obrany proti svojmu bývalému tímu celý zápas. "Máme tri body a to je pozitívne. Mali sme však zápas rozhodnúť oveľa skôr a nie sa v závere strachovať o výsledok. Mali sme veľa šancí, ale víťazstvo sme si nedokázali lepšie poistiť. Nabudúce musíme byť chladnokrvnejší v zakončení," usúdil tréner Interu Antonio Conte na oficiálnej klubovej stránke."Nerazzurri" zápas vybavili už po úvodnej polhodinke, keď domáci futbalisti peknými kombináciami rozobrali obranný val hostí a na konci boli góly Romela Lukaka a Lautara Martíneza. Belgičan skóroval v 9. minúte po vtipnej narážačke s Dánom Christianom Eriksenom a Kolumbijčan pridal druhý gól v 33. minúte. Antonio Candreva mu naservíroval loptu ako na podnose pred poloprázdnu bránku Sampdorie.Lenže hostia to nevzdali a po viacerých nepremenených šanciach domácich v 53. minúte po loptovom biliarde pred bránkou Interu nórsky stredopoliar Morten Thorsby znížil na 1:2. Ďalšie góly už nepadli."Na začiatku druhého polčasu sme mali dve obrovské príležitosti na 3:0. Namiesto toho sme inkasovali po rohovom kope. Tvrdo sme pred zápasom pracovali fyzicky aj mentálne na nastavení, ale zatiaľ to nie je ono. Tie šance musíme premieňať. Na druhej strane takýto zápas aj ten predchádzajúci remízový v semifinále pohára s Neapolom nám môžu pomôcť. Zistili sme, v čom sme robili chyby, a v čom treba ešte pridať. Ak chceme ku koncu sezóny zdvihnúť nejakú trofej, musíme byť v športovom zmysle slova nemilosrdnejší," zamyslel sa Conte.Slovenský obranca Škriniar ešte pred zápasom pre Sky Sport Italia povedal, že je dôležité bodovať hneď po reštarte Serie A, lebo je šanca priblížiť sa lídrovi Juventusu na 6 bodov a to sa aj stalo."V krátkom časovom úseku nás čaká veľa zápasov. O ničom ešte nie je rozhodnuté, stať sa môže všeličo a my dáme do toho všetko, aby sme boli na konci sezóny úspešní,"Dánsky stredopoliar Christian Eriksen po zápase podotkol: "Musíme strieľať viac gólov, čiže lepšie premieňať šance. Naše nastavenie je však jasné: Inter bude útočiť na Scudetto, čiže majstrovskú trofej." Najbližšie sa zverenci Antonia Conteho predstavia už v stredu 24. júna doma proti Sassuolu.