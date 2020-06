Real Madrid na čele La Ligy vystriedal Barcelonu, kapitán Ramos s rekordom (video)

Parádna delovka Merina

Rekordný zápis Ramosa

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

22.6.2020 - Predpovede sa naplnili a futbalisti Realu Madrid vystriedali na čele La Ligy odvekých rivalov z FC Barcelona. Oba tímy majú po 30. kole po 65 bodov, ale "biely balet" aktuálne posúvajú vyššie lepšie vzájomné zápasy v tejto sezóne.Zatiaľ čo Katalánci ešte v piatok uhrali v Seville iba bezgólovú remízu, hráči z hlavného mesta Španielska v nedeľu večer zabodovali naplno po triumfe na trávniku Realu Sociedad 2:1."Víťazstvo je pekné, ale nepreceňujem ho. Absolútne nič neznamená v tejto chvíli, lebo tlak na nás je rovnaký. V našom uvažovaní sa nič nemení. V zápasovom strehu budeme každý tretí deň a body sa budú počítať až na konci sezóny," uviedol tréner Realu Madrid Zinedine Zidane.Hráčska a už aj trénerská legenda reprezentácie Francúzska aj madridského "bieleho baletu" po súboji v San Sebastiáne uviedla, že to vôbec nebolo ľahké. Real síce v rozpätí 20 minút druhého polčasu zásluhou Sergia Ramosa (z pokutového kopu) a Karima Benzemu strelil dva góly, ale domáci v 83. min parádne znížili.Delovka Mikela Merina sa odrazila od brvna do siete za chrbát Thibauta Courtoisa. Napokon si však Real zachoval stopercentnú úspešnosť po reštarte sezóny, z 3 zápasov vydoloval 9 bodov."Mali sme problémy, lebo to nebol ľahký súper. Od začiatku sme však išli za víťazstvom a myslím si, že je zaslúžené. Musíme však zostať naplno koncentrovaní a naďalej ukazovať na ihrisku túžbu a odhodlanie," komentoval Zidane na klubovej stránke Realu.Francúzsky tréner sa vyjadril aj k zraneniu kapitána Sergia Ramosa, ktorý musel opustiť ihrisko po hodine hry.Skúsený Ramos sa ešte predtým postaral o nový rekordný zápis, keď strelil svoj 68. gól v La Lige. Žiadny obranca v histórii najvyššej španielskej súťaže toľkokrát nerozvlnil sieť ako 34-ročný Španiel. Dosiaľ sa o prvenstvo delil s niekdajším "bombardérom" FC Barcelona Holanďanom Ronaldom Koemanom."Je to podľa mňa dlhodobo najlepší obranca na svete. Hrával som s ním a viem, o čom hovorím. Jeho charakter a odovzdanie sa v prospech tímu počas zápasu sú úžasné. Teraz sa zranil, ale je to len narazené koleno. Dúfam, že nič ďalšie sa neukáže," skonštatoval Zidane o Ramosovi.