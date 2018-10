Inter so Škriniarom zdolal PSV, Barca uspela v šlágri so Spurs

Futbalisti základnej jedenástky Interu Miláno pozujú pred úvodným výkopom zápasu 2. kola B-skupiny Ligy majstrov PSV Eindhoven - Inter Miláno v Eindhovene 3. októbra 2018. V hornom rade vľavo je slovenský futbalista v službách Interu Milan Škriniar. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

2. kolo skupinovej fázy Ligy majstrov 2018/2019:



A-skupina:



Atletico Madrid - FC Bruggy 3:1 (1:1)



Góly: 28. a 67. Griezmann, 90.+4 Koke - 39. Groeneveld. Rozhodcovia: KRUŽLIAK - KRÁĽOVIČ, GLOVA (všetci SR)



Borussia Dortmund - AS Monaco 3:0 (0:0)



Góly: 51. Larsen, 72. Paco Alcacer, 90.+2 Reus. Rozhodca: Kulbakov (Biel.)



tabuľka:



1. Borussia Dortmund 2 2 0 0 4:0 6



2. Atletico Madrid 2 2 0 0 5:2 6



3. FC Bruggy 2 0 0 2 1:4 0



4. AS Monaco 2 0 0 2 1:5 0







B-skupina:



PSV Eindhoven - Inter Miláno 1:2 (1:1)



Góly: 27. Rosario - 44. Nainggolan, 60. Icardi. Rozhodca: Mažič (Srb.)



/M. Škriniar (Inter) odohral celý zápas/



Tottenham Hotspur - FC Barcelona 2:4 (0:2)



Góly: 52. Kane, 66. Lamela - 2. Coutinho, 28. Rakitič, 56. a 90. Messi. Rozhodca: Zwayer (Nem.)



tabuľka:



1. FC Barcelona 2 2 0 0 8:2 6



2. Inter Miláno 2 2 0 0 4:2 6



3. Tottenham Hotspur 2 0 0 2 3:6 0



4. PSV Eindhoven 2 0 0 2 1:6 0







C-skupina:



SSC Neapol - FC Liverpool 1:0 (0:0)



Gól: 90. Insigne. Rozhodca: Kassai (Maď.)



/M. Hamšík (Neapol) hral do 81. minúty/



Paríž St. Germain - CZ Belehrad 6:1 (4:0)



Góly: 20., 22. a 81. Neymar, 37. Cavani, 42. Di Maria, 70. Mbappe - 74. Marin. Rozhodca: Dias (Port.)



tabuľka:



1. SSC Neapol 2 1 1 0 1:0 4



2. FC Liverpool 2 1 0 1 3:3 3



3. Paríž SG 2 1 0 1 8:4 3



4. CZ Belehrad 2 0 1 1 1:6 1







D-skupina:



FC Porto - Galatasaray Istanbul 1:0 (0:0)



Gól: 49. Marega. Rozhodca: Oliver (Angl.)



Lokomotiv Moskva - FC Schalke 04 Gelsenkirchen 0:1 (0:0)



Gól: 88. McKennie. Rozhodca: Taylor (Angl.)



tabuľka:



1. FC Porto 2 1 1 0 2:1 4



2. Schalke 04 2 1 1 0 2:1 4



3. Galatasaray Istanbul 2 1 0 1 3:1 3



4. Lokomotiv Moskva 2 0 0 2 0:4 0



Bratislava 3. októbra (TASR) - Futbalisti Interu Miláno v zostave so slovenským stopérom Milanom Škriniarom zvíťazili v stredajšom stretnutí 2. kola B-skupiny Ligy majstrov nad domácim PSV Eindhoven 2:1. Na konte majú plný počet šesť bodov rovnako ako FC Barcelona. Katalánsky gigant si vo Wembley poradil s Tottenhamom Hotspur 4:2 a vďaka lepšiemu skóre figuruje na čele zoskupenia.Hráči PSV mali ťažké srdce na srbského rozhodcu Mažiča, ktorý nevylúčil hosťujúceho brankára Handanoviča. Za hru rukou mimo šestnástky udelil slovinskému reprezentantovi v 41. minúte iba žltú kartu a neoslabil taliansky tím, ktorý onedlho po presnom zásahu Nainggolana vyrovnal a po hodine hry dokonal jeho obrat Icardi, ktorý využil zaváhanie domácej defenzívy.V šlágri B-skupiny i celého stredajšieho programu zvíťazil FC Barcelona nad domácim Tottenhamom Hotspur 4:2. V 2. minúte sa brankár Lloris dopustil veľkej chyby, neodhadol let lopty po pase Messiho a vybehol až na kraj šestnástky, čo využil pohotový Coutinho. V 28. minúte zvýšil náskok katalánskeho giganta exportnou strelou Rakitič. "Kohútom" vrátil nádej Kane, ktorý sa v 52. minúte presadil individuálne a krížnou strelou prekonal ter Stegena. Ale iba na chvíľu, v 56. minúte zaúradoval výborne hrajúci Messi a vrátil svojmu tímu dvojgólové vedenie. Vďaka Lamelovi sa domáci opäť priblížili, ale "Barca" v závere vďaka Messimu zasadila súperovi K.O.Paríž St. Germain si poradil s Crvenou Zvezdou Belehrad jednoznačne 6:1, hetrikom sa zaskvel Brazílčan Neymar. Zverenci trénera Thomasa Tuchela získali do tabuľky C-skupiny prvé tri body, keďže pred dvoma týždňami prehrali na Anfielde s FC Liverpool 2:3. Po štvrťhodine mohol v Parku princov otvoriť skóre Mbappe po prihrávke Neymara, ale Borjan bol pripravený a ratoval na roh. Parížania nepožičali loptu súperovi, ktorého prinútili stiahnuť sa do obrannej ulity. Favoritovi pomohol priamy kop spoza šestnástky, z ktorého Neymar prekvapil hosťujúceho brankára - 1:0. Už o dve minúty Rabiot skvelým čítaním hry odobral súperovmu hráčovi loptu v strede ihriska, tá rýchlo putovala po linke Neymar - Mbappe späť k brazílskemu útočníkovi, ktorý "klincom" zariadil dvojgólový náskok. Ten sa do polčasu ešte podarilo zvýšiť vďaka Cavanimu a Di Mariovi. Srbský majster bol zrelý na "uterák", ale po prestávke PSG očividne ubral nohu z plynu a šetril sa na nedeľňajší ligový šláger s Lyonom. Neymar sa napokon mohol potešiť z hetriku a hostia aspoň z dosiahnutia čestného úspechu, o ktorý sa v 74. minúte postaral Marin. V druhom zápase C-skupiny si Neapol s kapitánom Marekom Hamšíkom, ktorý hral do 81. minúty, poradil s Liverpoolom 1:0. V 90. minúte rozhodol Lorenzo Insigne.V D-skupine zvíťazilo Schalke 04 Gelsenkirchen nad Lokomotivom Moskva 1:0 po góle Američana McKennieho z 88. minúty, ktorý sa presadil hlavičkou po rohovom kope. Ruský tím má na bodovom i gólovom konte nulu. Na čele je štvorbodová dvojica Schalke 04 a FC Porto, portugalský tím zvíťazil nad Galatasarayom Istanbul 1:0.V úlohe hlavného rozhodcu zápasu A-skupiny medzi Atleticom Madrid a FC Bruggy (3:1) sa predstavil Slovák Ivan Kružliak. Borussia Dortmund si poradila s trápiacim sa AS Monaco 3:0 a po dvoch kolách získala rovnako ako Atletico plný počet 6 bodov.