Inter stratil šancu na postup

Ilustračná snímka. Foto: TASR Pavel Neubauer Foto: TASR Pavel Neubauer

Európsky pohár FIBA - A-skupina:



Inter Bratislava - ZZ Leiden 78:88 (36:46)

Zostava a body Inter: Skinner 17, Baťka 13, Funderburk 11, Bulatovič 6, Abrhám 3 (Kozlík 10, Bubalo 7, Körner 5, Alcegaire a Ihring po 3) -

Najviac bodov - Leiden: De Jong 23, Williams 18, Persons 17

TH: 19/10 - 20/19, Fauly: 22 - 18

Trojky: 6 - 7

Štvrtiny: 18:20, 18:26, 23:12, 19:30

Rozhodovali: Attard (Tal.), Gracin (Chor.). Giovannetti (Tal.),

700 divákov.

Tabuľka A-skupiny:



1. Benfica 5 4 1 422:398 9 - postup do ďalšej fázy



2. Leiden 5 3 2 428:403 8 - postup do ďalšej fázy



-------------------------------------------------



3. INTER 5 2 3 395:425 7



4. Pécs 5 1 4 414:433 6

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 20. novembra (TASR) - Basketbalisti Interu Bratislava stratili šancu na postup z A-skupiny Európskeho pohára FIBA. V stredajšom domácom stretnutí prehrali s holandským Leidenom 78:88. So súťažou sa zverenci trénera Aramisa Nagliča rozlúčia v stredu 27. novembra o 18:00 pred svojim publikom, ich súperom bude víťaz skupiny portugalská Benfica Lisabon.Inter mal výborný vstup do stretnutia, najskôr vyhrával 7:0 a v 4. minúte dokonca 13:2. Leiden sa však nenechal zaskočiť takýmto nástupom, v priebehu dvoch minút zaznamenal 11 bodov v rade a v šiestej minúte sa za stavu 13:13 začínalo od začiatku. Na oboch stranách bol väčší počet chýb, no hostia mali lepšiu streleckú mušku.Aj vďaka tomu viedli po prvej časti 20:18. Druhú 10-minútovku začal opäť lepšie Inter, avšak vlastnou nekoncentrovanosťou umožnil súperovi prebrať taktovku nad dianím na palubovke. Hosťujúce duo De Jong a Huggins vybojovalo pre svoj tím stav 46:36 po prvom polčase.Po prestávke prišiel na ihrisko úplne vymenený Inter - zlepšená defenzíva, väčšia aktivita v útoku a produkcia trojice Baťka, Funderburk a Kozlík. To všetko prinieslo po siedmich minútach obrat v zápase a po dlhom čase aj vedenie „žlto-čiernych“. Po troch štvrtinách bol napokon stav 59:58 v prospech domácich.Leiden však schladil sebavedomie zverencov trénera Aramisa Nagliča, opäť mu začalo v záverečnej časti padať a navyše donútil súpera ku chýbam. Hostia si napokon prinavrátili vedenie na svoju stranu, domáci tak museli s pribúdajúcim časom riskovať. Tlak Interu nemal želaný efekt, keďže k víťaznému obratu už neprišlo.