Volejbal-Challenge: Pezinčanky vypadli

Challenge Cup žien - 2. kolo - odveta:



Strabag VC Bilíkova Pezinok - SIP Šempeter 0:3 (-22, -21, -25)



Prvý zápas 0:3, postúpil Šempeter



Rozhodovali: Sabroso Moratilla (Šp.) a Barev (Bul.), 400 divákov



Pezinok: Sedláčková 0, Trachová 2, Ráchelová 9, Písečná 18, Herdová 11, Tereza Hrušecká 8, libero Jančová (Trebichavská 5, Smiešková 0, Kováčová 1, Marušinová 1)



Šempeter: Črnilová 1, Mojca Božičová 1, Žnidarová 15, Praunseisová 11, Lakovšeková 13, Lekšeová 6, liberá Mazejová a Banková (Rituperová 3, Maša Božičová 1)

Pezinok 20. november (TASR) - Volejbalistky Strabagu VC Bilíkova Pezinok sa rozlúčili s pohárovou Európou. Zverenky trénerky Evy Kosekovej prehrali v domácej odvete 2. kola Challenge Cupu so slovinským SIP Šempeter 0:3, a keďže rovnakým výsledkom prehrali na palubovke súpera aj pred dvomi týždňami, zo súťaže vypadli. Šempeter sa v ďalšom kole stretne s lídrom rakúskej ligy ASKÖ Linz/Steg.Slovinky si hneď v úvode vypracovali dvoj až trojbodový náskok, ktorý si udržiavali do polovice setu. Pezinčanky potom dokázali niekoľkokrát zmazať dvojbodové manko, ale koncovku zvládli lepšie hosťujúce volejbalistky a úvodný set získali v pomere 25:22.Druhý set bol veľmi vyrovnaný, tímy sa striedali v tesnom vedení. Pred koncovkou sa domáce hráčky dostali do sľubného náskoku 21:17, ale nedoviedli nádejný set do úspešného konca. Slovinky už viac Pezinčankám nedovolili, získali osem bodov za sebou a druhý set, ktorý pre ne už znamenal istotu postupu, vyhrali 25:21.V treťom sete prišla na smeč Trebichavská namiesto Trachovej. Domáce viedli 10:8, ale potom prehrávali 12:16. V koncovke ešte Pezinok odvrátil tri mečbaly a z 21:24 vyrovnal na 24:24, no hosťujúce hráčky získali koncovku 27:25 a ani v odvete nestratili set. Pezinok sa v pohárovej Európe predstavil po 13 rokoch.Eva Koseková, trénerka Strabagu:Zuzana Písečná, univerzálka Strabagu:Lucia Herdová, smečiarka Strabagu: