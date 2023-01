Inter uštedril Neapolu prvú prehru v sezóne v Serii A, rozhodol Džeko

Futbalisti SSC Neapol utrpeli prvú prehru v tejto sezóne Serie A. V stredajšom zápase 16. kola podľahol líder najvyššej talianskej súťaže na ihrisku štvrtého Interu Miláno 0:1 po góle Edina Džeka.





Serie A - 16. kolo:

Neapol sa napriek prehre udržal na čele tabuľky. Pred druhým AC Miláno, ktorý zvíťazil na pôde Salernitany 2:1, má päťbodový náskok. Inter zostal na štvrtom mieste, na SSC stráca osem bodov. Duel Interu s Neapolom priniesol mikrosúboj dvoch slovenských reprezentantov, stopér víťazov Milan Škriniar absolvoval plnú minutáž, stredopoliar hostí Stanislav Lobotka hral do 85. minúty.Neapol stratil prvé body v najvyššej súťaži od 31. augusta, keď remizoval doma s Lecce 1:1. V lige pred vystúpením na San Sire ťahal sériu jedenástich triumfov. Proti Interu mohol inkasovať už v úvode z kopačky Dimarca a v závere prvého polčasu po strele Lukakua. O osude stretnutia napokon rozhodla 56. minúta, keď si Džeko nabehol na Dimarcov center z ľavej strany a prudkou hlavičkou zblízka prekonal brankára Mereta. V úplnom závere mohol vyrovnať striedajúci Raspadori, ale Onana predviedol reflexívny zákrok.Spezia neudržala dvojgólové vedenie a s Atalantou napokon iba remizovala 2:2. Hostia vyrovnali v nadstavenom čase zásluhou chorvátskeho reprezentanta Maria Pašaliča a ukončili minisériu troch prehier. Na lavičke náhradníkov Spezie sedel slovenský útočník David Strelec.Piate Lazio viedlo v Lecce po góle Cira Immobileho zo 14. minúty, no domáci po zmene strán otočili a nad Rimanmi zvíťazili 2:1. Juventus Turín zdolal nováčika US Cremonese 1:0 a upevnil si tretie miesto. Tri body pre hostí zariadil v 90.+1 min poľský útočník Arkadiusz Milik.





Inter Miláno - SSC Neapol 1:0 (0:0)



Gól: 56. Džeko



/M. Škriniar odohral celý zápas - S. Lobotka hral do 85. minúty/



Udinese Calcio - FC Empoli 1:1 (0:1)



Góly: 70. Pereyra - 3. Baldanzi, ČK: 79. Akpa Akpro (Empoli)





US Salernitana - AC Miláno 1:2 (0:2)



Góly: 83. Bonazzoli - 10. Leao, 15. Tonali



/N. Gyömbér (Salernitana) nebol na súpiske/







US Sassuolo - Sampdoria Janov 1:2 (0:2)



Góly: 64. Berardi - 25. Gabbiadini, 28. Augello







FC Turín - Hellas Verona 1:1 (0:1)



Góly: 64. Mirančuk - 45. Djurič







Spezia Calcio - Atalanta Bergamo 2:2 (2:0)



Góly: 8. Gyasi, 31. Nzola - 77. Höjlund, 90.+3 Pašalič



/D. Strelec (Spezia) bol na lavičke náhradníkov/







US Lecce - Lazio Rím 2:1 (0:1)



Góly: 57. Strefezza, 71. Colombo - 14. Immobile







AS Rím - Bologna FC 1:0 (1:0)



Gól: 6. Pellegrini (z 11 m)







ACF Fiorentina - AC Monza 1:1 (1:0)



Góly: 19. Cabral - 61. Carlos Augusto







US Cremonese - Juventus Turín 0:1 (0:0)



Gól: 90.+1 Milik