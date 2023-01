Djokovič neprehodnotil postoj k očkovaniu napriek zákazu zo strany USA hrať na Indian Wells a Miami Open Masters

Srbský tenista Novak Djokovič naďalej neplánuje podstúpiť očkovanie proti koronavírusu. Na jeho postoji nezmenilo nič ani stredajšie vylúčenie z Indian Wells a Miami Open Masters, keďže USA predĺžili povinnosť predloženia dokladu o očkovaní. Tá platí minimálne do 10. apríla.





Djokovič dlhodobo odmieta vakcináciu proti koronavírusu a z tohto dôvodu prišiel aj o účasť na vlaňajšom Australian Open či US Open. Stredajší verdikt zámorských úradov sa spočiatku snažil spochybniť a vyhlásil ho za neoficiálny."Dobre, tak je to oficiálne, čo môžem spraviť? Nič. Poznáte môj postoj, takto to zostane. Dúfam, že budem hrať. Keď nie, tak nie," citovala agentúra AFP srbského tenistu, ktorý sa momentálne pripravuje na turnaji ATP v Adelaide na úvodný grandslam sezóny Australian Open. V Melbourne zabojuje o 22. grandslamový titul v kariére a vyrovnanie rekordu Španiela Rafaela Nadala.