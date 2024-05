Interaktívne výstavy, workshopy a gastronomické zážitky: Košická noc múzeí a galérií 2024 predstavuje návštevníkom unikátny program

14.5.2024 (SITA.sk) - Košice aj tento rok otvoria dvere do sveta umenia, vedy a histórie v rámci obľúbeného podujatia, ktoré sa uskutoční. Tento rok sa návštevníci môžu tešiť na pestrý program v popredných kultúrnych inštitúciách ako Východoslovenské múzeum, Slovenské technické múzeum, Múzeum Vojtecha Löfflera a Východoslovenská galéria, či na ďalších 15 účastníckych lokalitách, čím sa celkovýV rámci Košickej noci múzeí a galérií ponúknenávštevníkom exkluzívne expozície, ktoré oživujú bohatú históriu a umenie prostredníctvom interaktívnych a senzorických prvkov. Medzi hlavné body programu patria expozície Zaži gotiku, Salón renesancie a Zaži barok. Výnimočným zážitkom budú aj komentované prehliadky výstav Miro Žbirka: Roky a dni, ktorá ponúkne pohľad na život a tvorbu obľúbeného umelca, či Krvavé historky z temnice v tajomnej, v ktorej návštevníci uvidia exponáty mučiacich nástrojov i historický byt kata.návštevníkov zaujme odlievanie bronzového zvonu i prehliadka výstavou Maľované mobilom – Rudolf Schuster, ktorá ponúka unikátny pohľad na svet prostredníctvom objektívu mobilného telefónu bývalého prezidenta Slovenskej republiky. Detského návštevníka zabaví súťažná pátracia hra pre rodiny s deťmi Špión v múzeu či divadielko v Sieni elektrických výbojov. Vbudú môcť návštevníci preskúmať storočnú históriu československých aerolínií prostredníctvom unikátnych exponátov výstavy 100 rokov ČSA.Centrum umenia, kde sa spája história s modernou – vobudú mať návštevníci príležitosť zapojiť sa do kreatívnych workshopov a obdivovať špeciálne pripravené inštalácie a výstavy. Medzi najpútavejšie body v tohtoročnom programe patria výstavy Zdeněk Smieško – Vidieť. Cítiť. Zaznamenať. a Mucha – Drnek – Epopej / Originál z originálu, ktoré ponúkajú jedinečný pohľad na umenie a jeho evolúciu. Bohaté možnosti pre zábavu a edukáciu tú nájdu aj detskí návštevníci. Program doplní hudba a osviežujúce nápoje na nádvorí galérie.premiérovo predstaví virtuálnu video prehliadku histórie a architektúry – Sakrálne pamiatky Košíc. Prehliadka významných duchovných stavieb z takmer celkom neprístupných uhlov poskytne návštevníkom detailný pohľad na náboženskú diverzitu a architektonické bohatstvo mesta. Jedinečné dielo, ktoré je odkazom na titul mesta UNESCO Creative City of Media Art, bude sprístupnené v multimediálnej miestnosti infocentra na Hlavnej 59.Nemenej lákavý program návštevníkov čaká aj v, ktoré okrem umeleckých výstav ponúkne hudobné a divadelné vyžitie, podzemný archeologický komplexso sériou zaujímavých workshopov, čia mnoho ďalších. Kompletný program Košickej noci múzeí a galérií s časovým harmonogramom je v digitálnej podobe dostupný na tomto odkaze . V čase podujatia bude k dispozícii aj v tlačenej podobe.Od rýchleho občerstvenia do ruky až po 7-chodové degustačné menu v réžii šéfkuchárov – súčasťou podujatia bude aj lákavá ponuka gastronomických zážitkov. Návštevníci tak budú mať jedinečnú príležitosť ochutnaťPriamo vo Východoslovenskej galérii a Múzeu Vojtecha Löfflera sa hostia budú môcť naviac osviežiť výberovými drinkami, čo pridá ku kultúrnemu zážitku aj rozmer kulinárskeho pôžitku.Informačný servis